https://tr.sputniknews.com/20220809/lubnanli-durzi-lider-canbolat-bazilarinin-tutundugu-eski-lubnan-bitti-1059681518.html

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, “Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti. Bankalar ve turizm Lübnan’ı ise sahte bir... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T02:29+0300

2022-08-09T02:29+0300

2022-08-09T02:29+0300

dünya

lübnan

velid canbolat

hizbullah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103948/04/1039480439_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_47fcbdaff56741a98aa76156675ffbd3.jpg

Canbolat, eski Lübnan'ın artık var olmadığını belirterek, “Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti. Bankalar ve turizm Lübnan’ı ise sahte bir Lübnan” ifadesini kullandı.RT Arapça’nın aktardığına göre Canbolat, yaptığı açıklamada, ‘hiç kimsenin cumhurbaşkanlığı için aday olmadığını, hepsinin bir elçilikten ya da başka bir taraftan yeşil veya sarı bir sinyal beklediğini’ belirterek, “Hiçbiri bir program sunmadı” vurgusunu yaptı.Canbolat, “Programı net olan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Diğerleri ise elçiliklerin kapısında beklesinler, onların işi bu” diye ekledi.“Hizbullah, Lübnan’a aydan gelmedi. İsrail işgalinin bir sonucu olarak objektif koşullar altında geldi” diyen devam eden Canbolat, Hizbullah’ın yabancılardan oluşmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:“Yabancılardan oluşmuyor, daha ziyade Lübnanlıların büyük bir bölümünü temsil ediyor. Gelecek herhangi bir cumhurbaşkanı Hizbullah ile diyalog için bir program belirlemeli ve daha sonra da partinin (Hizbullah) silahlarının savunma stratejisine nasıl yerleştirilebileceğine öncelik vermeli.”

https://tr.sputniknews.com/20200521/lubnanli-durzi-lider-velid-canbolat-ulkeyi-aclik-devrimi-bekliyor-1042087357.html

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, velid canbolat, hizbullah