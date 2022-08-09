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https://tr.sputniknews.com/20220809/lubnanli-durzi-lider-canbolat-bazilarinin-tutundugu-eski-lubnan-bitti-1059681518.html
Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti
Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti
Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, “Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti. Bankalar ve turizm Lübnan’ı ise sahte bir... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T02:29+0300
2022-08-09T02:29+0300
dünya
lübnan
velid canbolat
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Canbolat, eski Lübnan'ın artık var olmadığını belirterek, “Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti. Bankalar ve turizm Lübnan’ı ise sahte bir Lübnan” ifadesini kullandı.RT Arapça’nın aktardığına göre Canbolat, yaptığı açıklamada, ‘hiç kimsenin cumhurbaşkanlığı için aday olmadığını, hepsinin bir elçilikten ya da başka bir taraftan yeşil veya sarı bir sinyal beklediğini’ belirterek, “Hiçbiri bir program sunmadı” vurgusunu yaptı.Canbolat, “Programı net olan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Diğerleri ise elçiliklerin kapısında beklesinler, onların işi bu” diye ekledi.“Hizbullah, Lübnan’a aydan gelmedi. İsrail işgalinin bir sonucu olarak objektif koşullar altında geldi” diyen devam eden Canbolat, Hizbullah’ın yabancılardan oluşmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:“Yabancılardan oluşmuyor, daha ziyade Lübnanlıların büyük bir bölümünü temsil ediyor. Gelecek herhangi bir cumhurbaşkanı Hizbullah ile diyalog için bir program belirlemeli ve daha sonra da partinin (Hizbullah) silahlarının savunma stratejisine nasıl yerleştirilebileceğine öncelik vermeli.”
https://tr.sputniknews.com/20200521/lubnanli-durzi-lider-velid-canbolat-ulkeyi-aclik-devrimi-bekliyor-1042087357.html
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lübnan, velid canbolat, hizbullah

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti

02:29 09.08.2022
© AFP 2022 / Stephane De SakutinVelid Canbolat
Velid Canbolat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Stephane De Sakutin
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Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, “Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti. Bankalar ve turizm Lübnan’ı ise sahte bir Lübnan” dedi.
Canbolat, eski Lübnan'ın artık var olmadığını belirterek, “Bazılarının tutunduğu eski Lübnan bitti. Bankalar ve turizm Lübnan’ı ise sahte bir Lübnan” ifadesini kullandı.
RT Arapça’nın aktardığına göre Canbolat, yaptığı açıklamada, ‘hiç kimsenin cumhurbaşkanlığı için aday olmadığını, hepsinin bir elçilikten ya da başka bir taraftan yeşil veya sarı bir sinyal beklediğini’ belirterek, “Hiçbiri bir program sunmadı” vurgusunu yaptı.
Canbolat, “Programı net olan bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Diğerleri ise elçiliklerin kapısında beklesinler, onların işi bu” diye ekledi.
“Hizbullah, Lübnan’a aydan gelmedi. İsrail işgalinin bir sonucu olarak objektif koşullar altında geldi” diyen devam eden Canbolat, Hizbullah’ın yabancılardan oluşmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Yabancılardan oluşmuyor, daha ziyade Lübnanlıların büyük bir bölümünü temsil ediyor. Gelecek herhangi bir cumhurbaşkanı Hizbullah ile diyalog için bir program belirlemeli ve daha sonra da partinin (Hizbullah) silahlarının savunma stratejisine nasıl yerleştirilebileceğine öncelik vermeli.”
Velid Canbolat - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2020
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