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Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti'
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti'
Göçmen kuşların konakladığı Riva'daki gölet kurudu. Göletin kurumasıyla su altındaki canlı yaşamı sona ererken birçok göçmen kuş barınacakları ve avlanacakları... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti'

12:22 09.08.2022 (güncellendi: 12:38 09.08.2022)
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Göçmen kuşların konakladığı Riva'daki gölet kurudu. Göletin kurumasıyla su altındaki canlı yaşamı sona ererken birçok göçmen kuş barınacakları ve avlanacakları habitatlarını kaybetti. Gölet çevresinde düzenli olarak kuş gözlemciliği yapanlar gölete akan su kaynaklarının çevredeki inşaatlar sebebiyle kesildiğini iddia ediyor.
© DHATürkiye ve İstanbul coğrafi konumu sebebiyle sıcak iklimlere göç eden leylek, kırlangıç ve diğer kuşların yol haritasında bulunuyor. Göçmen kuşlar yolcukları esnasında dinlenecek ve avlanabilecekleri bir yaşam alanı arıyor. Yaklaşık 281 kuş türüne ev sahipliği yapan Riva'daki gölet ise bir ay öncesine kadar göçmen kuşların uğrak noktasıydı. Kuş gözlemcilerinin iddiasına göre çevredeki inşaatlar sebebiyle göleti besleyen su kaynakları engellendi ve gölet susuz kaldı.
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti' - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Türkiye ve İstanbul coğrafi konumu sebebiyle sıcak iklimlere göç eden leylek, kırlangıç ve diğer kuşların yol haritasında bulunuyor. Göçmen kuşlar yolcukları esnasında dinlenecek ve avlanabilecekleri bir yaşam alanı arıyor. Yaklaşık 281 kuş türüne ev sahipliği yapan Riva'daki gölet ise bir ay öncesine kadar göçmen kuşların uğrak noktasıydı. Kuş gözlemcilerinin iddiasına göre çevredeki inşaatlar sebebiyle göleti besleyen su kaynakları engellendi ve gölet susuz kaldı.
© DHAGöletin susuz kalmasın sebebiyle balıklar yok olurken, göçmen kuşlar avlanamadıklarından dolayı rotalarını değiştiriyor. Kuş gözlemcileri yoğun göç döneminin eylül ayında başlayacağını, göl kurak şekilde kalırsa kuşların bir daha gelmeyeceklerini ifade ediyor. İBB ve Beykoz Belediyesi gölet ile ilgili çalışmaları olmadığını belirtti.
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti' - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Göletin susuz kalmasın sebebiyle balıklar yok olurken, göçmen kuşlar avlanamadıklarından dolayı rotalarını değiştiriyor. Kuş gözlemcileri yoğun göç döneminin eylül ayında başlayacağını, göl kurak şekilde kalırsa kuşların bir daha gelmeyeceklerini ifade ediyor. İBB ve Beykoz Belediyesi gölet ile ilgili çalışmaları olmadığını belirtti.
© DHAKuş gözlemcisi Haldun Savaş yaklaşık 20 yıldır Riva'ya geldiğini söyleyerek, "En çok fotoğraf çektiğim ve kuş gözlediğimiz yer burası. Şu anda arkada gördüğünüz gölet yaklaşık 10 yıl önce oluştu ve birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar gelip burada ürüyorlar ama şu anda gördüğünüz gibi maalesef kurumuş durumda. Ben ilk defa bu kadar kuruduğunu görüyorum. Şu anda kurak bir mevsimdeyiz normalde az su olur ama bu kadar kuruduğunu hiç görmedim. Bunun sebebi de büyük ihtimalle burayı besleyen su yolların kesilmiş olması. Bir sürü inşaatlar yapılıyor onların atık suları borularla başka yerlere verildi. Bu durumda birçok kuş şu anda gelemiyor. Özellikle göç döneminde buraya birçok kuş beslenmek için iniyor ve bu göletten faydalanıyorlar. Göç mevsimi başlayacak. Ağustos ayındayız ve eylül ayı göç mevsimini en yoğun olduğu zaman. Göl bu şekilde kurursa bir sürü kuş bir daha gelemeyecek ve uğrayamayacak. Habitatlarından olacaklar. Buraya genelde balıkçılar ve diğer su kuşları geliyorlar. Burada besleniyorlar. Bir kısmı ürüyor, bir kısmı beslenip yollarına devam ediyorlar" dedi.
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti' - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Kuş gözlemcisi Haldun Savaş yaklaşık 20 yıldır Riva'ya geldiğini söyleyerek, "En çok fotoğraf çektiğim ve kuş gözlediğimiz yer burası. Şu anda arkada gördüğünüz gölet yaklaşık 10 yıl önce oluştu ve birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar gelip burada ürüyorlar ama şu anda gördüğünüz gibi maalesef kurumuş durumda. Ben ilk defa bu kadar kuruduğunu görüyorum. Şu anda kurak bir mevsimdeyiz normalde az su olur ama bu kadar kuruduğunu hiç görmedim. Bunun sebebi de büyük ihtimalle burayı besleyen su yolların kesilmiş olması. Bir sürü inşaatlar yapılıyor onların atık suları borularla başka yerlere verildi. Bu durumda birçok kuş şu anda gelemiyor. Özellikle göç döneminde buraya birçok kuş beslenmek için iniyor ve bu göletten faydalanıyorlar. Göç mevsimi başlayacak. Ağustos ayındayız ve eylül ayı göç mevsimini en yoğun olduğu zaman. Göl bu şekilde kurursa bir sürü kuş bir daha gelemeyecek ve uğrayamayacak. Habitatlarından olacaklar. Buraya genelde balıkçılar ve diğer su kuşları geliyorlar. Burada besleniyorlar. Bir kısmı ürüyor, bir kısmı beslenip yollarına devam ediyorlar" dedi.
© DHASavaş, Riva'da 281 kuş türü kaydedildiğini belirterek, "Ben en az 200 tanesini fotoğraflamışımdır. Çünkü göç üzerine çok güzel bir habitat. Hem dere var, sulak alan var, yukarıda çayırlar var bir de makilik alanlar var. Her türlü kuşa hitap edecek bir alan. Yırtıcılar geliyor, besleniyorlar. Su kuşları burada barınıyorlar. Mesela Avrupa Yakası'nda böyle bir yer yok. Ama maalesef burası da yapılaşma tehdidi altında bütün bu alanlar özel arazi yani. O balıklara ne oldu? Ölmüştür bir kısmı. İki ay öncesinde bir metre su vardı. Bu kışın yağışlı bir sezon oldu. Onun için çok su tuttu gölet. Ama bir anda bir metreden bu duruma geldi. Çünkü gölet beslenmiyor" ifadelerini kullandı.
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti' - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Savaş, Riva'da 281 kuş türü kaydedildiğini belirterek, "Ben en az 200 tanesini fotoğraflamışımdır. Çünkü göç üzerine çok güzel bir habitat. Hem dere var, sulak alan var, yukarıda çayırlar var bir de makilik alanlar var. Her türlü kuşa hitap edecek bir alan. Yırtıcılar geliyor, besleniyorlar. Su kuşları burada barınıyorlar. Mesela Avrupa Yakası'nda böyle bir yer yok. Ama maalesef burası da yapılaşma tehdidi altında bütün bu alanlar özel arazi yani. O balıklara ne oldu? Ölmüştür bir kısmı. İki ay öncesinde bir metre su vardı. Bu kışın yağışlı bir sezon oldu. Onun için çok su tuttu gölet. Ama bir anda bir metreden bu duruma geldi. Çünkü gölet beslenmiyor" ifadelerini kullandı.
© DHAKuş Gözlemcisi Dilek Geçit "Görüntülerdeki balıkların can çekişmesi gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü o balıklarla beslenen kuşları uzun yıllardır burada gözlemliyoruz. Bu gölet için Riva'nın simgesi diyebilirim. Hem leylekler hem de arı kuşları burada konaklıyor. Göletin bu kadar kuruması hiç beklemediğimiz bir şeydi çünkü kışın çok fazla su birikmişti. Belli ki buraya gelen suda bir kesinti var. Bu problemin çözülmesi gerekiyor ki gölet eski hayatına dönsün" dedi.
Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti' - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Kuş Gözlemcisi Dilek Geçit "Görüntülerdeki balıkların can çekişmesi gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü o balıklarla beslenen kuşları uzun yıllardır burada gözlemliyoruz. Bu gölet için Riva'nın simgesi diyebilirim. Hem leylekler hem de arı kuşları burada konaklıyor. Göletin bu kadar kuruması hiç beklemediğimiz bir şeydi çünkü kışın çok fazla su birikmişti. Belli ki buraya gelen suda bir kesinti var. Bu problemin çözülmesi gerekiyor ki gölet eski hayatına dönsün" dedi.
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