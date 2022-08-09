Riva'da göçmen kuşların konakladığı gölet kurudu: 'İnşaatlar su yollarını kesti'

© DHA Kuş gözlemcisi Haldun Savaş yaklaşık 20 yıldır Riva'ya geldiğini söyleyerek, "En çok fotoğraf çektiğim ve kuş gözlediğimiz yer burası. Şu anda arkada gördüğünüz gölet yaklaşık 10 yıl önce oluştu ve birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar gelip burada ürüyorlar ama şu anda gördüğünüz gibi maalesef kurumuş durumda. Ben ilk defa bu kadar kuruduğunu görüyorum. Şu anda kurak bir mevsimdeyiz normalde az su olur ama bu kadar kuruduğunu hiç görmedim. Bunun sebebi de büyük ihtimalle burayı besleyen su yolların kesilmiş olması. Bir sürü inşaatlar yapılıyor onların atık suları borularla başka yerlere verildi. Bu durumda birçok kuş şu anda gelemiyor. Özellikle göç döneminde buraya birçok kuş beslenmek için iniyor ve bu göletten faydalanıyorlar. Göç mevsimi başlayacak. Ağustos ayındayız ve eylül ayı göç mevsimini en yoğun olduğu zaman. Göl bu şekilde kurursa bir sürü kuş bir daha gelemeyecek ve uğrayamayacak. Habitatlarından olacaklar. Buraya genelde balıkçılar ve diğer su kuşları geliyorlar. Burada besleniyorlar. Bir kısmı ürüyor, bir kısmı beslenip yollarına devam ediyorlar" dedi.