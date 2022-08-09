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https://tr.sputniknews.com/20220809/ryabkov-abdnin-yeni-start-anlasmasi-ile-ilgili-rusyada-teftis-yapma-istegi-dupeduz-provokasyon-1059714849.html
Ryabkov: ABD'nin Yeni START anlaşması ile ilgili Rusya'da teftiş yapma isteği düpedüz provokasyon
Ryabkov: ABD'nin Yeni START anlaşması ile ilgili Rusya'da teftiş yapma isteği düpedüz provokasyon
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Washington'un Yeni START anlaşması ile ilgili Rusya’da teftiş yapma isteğinin gereksiz ve istinatsız bir gerginliğe... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:45+0300
2022-08-09T21:45+0300
dünya
rusya
abd
start
sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren Rus unsurların geçici olarak denetime kapatılmasına ilişkin yorumunda Washington'un Rusya’da teftiş yapma isteğinin gereksiz ve istinatsız bir gerginliğe yol açtığını söyledi.Ryabkov’un bakanlığın sitesinde yayınlanan yorumunda, “Amerikan tarafından önümüzdeki günlerde topraklarımızda teftiş yapma niyetini ortaya koyan bildiriyi almamız doğrudan ‘tetikleyici’ oldu. Mevcut koşullarda böyle bir adım aslında düpedüz bir provokasyon gibi göründü” ifadelerine yer verildi.‘Batı ülkeleriyle ilişkilerde şu anda yaşananların arka planında Anlaşma kapsamındaki denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılması için ek engellerin ortaya çıktığına’ dikkat çeken Ryabkov, “Bu konuları Washington'un önüne koyduk. Bunların tamamı karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temelde ve Anlaşma ile tam uyum içinde çözülebilir ve çözülmeli. Çabalarımız tam da buna yönelik” dedi ve şöyle devam etti:
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rusya, abd, start, sergey ryabkov

Ryabkov: ABD'nin Yeni START anlaşması ile ilgili Rusya'da teftiş yapma isteği düpedüz provokasyon

21:45 09.08.2022
© BRICS Photohost / Fotoğraf bankasına girSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Washington'un Yeni START anlaşması ile ilgili Rusya’da teftiş yapma isteğinin gereksiz ve istinatsız bir gerginliğe yol açtığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamına giren Rus unsurların geçici olarak denetime kapatılmasına ilişkin yorumunda Washington'un Rusya’da teftiş yapma isteğinin gereksiz ve istinatsız bir gerginliğe yol açtığını söyledi.
Ryabkov’un bakanlığın sitesinde yayınlanan yorumunda, “Amerikan tarafından önümüzdeki günlerde topraklarımızda teftiş yapma niyetini ortaya koyan bildiriyi almamız doğrudan ‘tetikleyici’ oldu. Mevcut koşullarda böyle bir adım aslında düpedüz bir provokasyon gibi göründü” ifadelerine yer verildi.
‘Batı ülkeleriyle ilişkilerde şu anda yaşananların arka planında Anlaşma kapsamındaki denetim faaliyetlerinin yeniden başlatılması için ek engellerin ortaya çıktığına’ dikkat çeken Ryabkov, “Bu konuları Washington'un önüne koyduk. Bunların tamamı karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temelde ve Anlaşma ile tam uyum içinde çözülebilir ve çözülmeli. Çabalarımız tam da buna yönelik” dedi ve şöyle devam etti:
“Ne yazık ki Washington, görünüşe göre farklı düşünerek mantıksız ve gereksiz bir gerginliğe yol açtı. Bizi oldubittiye getirmeye ve önceden haber vermeksizin teftiş yapmaya çalıştılar. Doğrudan nükleer silahsızlanma ve stratejik risklerin azaltılması tartışmalarının merkezinde olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ile ilgili düzenlenen gözden geçirme konferansı sırasında atılması, bu adıma ayrıca kışkırtıcılık katıyor.”
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