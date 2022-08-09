https://tr.sputniknews.com/20220809/silahla-birbirlerini-yaralayip-hastaneye-kendi-araclariyla-gittiler-1059680409.html
Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler
Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T01:29+0300
2022-08-09T01:29+0300
2022-08-09T01:29+0300
türkiye
kastamonu
taşköprü
silah
yaralama
hastane
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Olay, akşam saatlerinde Kastamonu Taşköprü'de Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220802/cakarli-arac-ve-sahte-meclis-karti-bulunan-silah-kacakcisi-istanbulda-yakalandi-1059409431.html
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kastamonu, taşköprü, silah, yaralama, hastane
Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti.
Olay, akşam saatlerinde Kastamonu Taşköprü'de Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı.
Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.