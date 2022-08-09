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Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler
Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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taşköprü
silah
yaralama
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Olay, akşam saatlerinde Kastamonu Taşköprü'de Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220802/cakarli-arac-ve-sahte-meclis-karti-bulunan-silah-kacakcisi-istanbulda-yakalandi-1059409431.html
türkiye
kastamonu
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kastamonu, taşköprü, silah, yaralama, hastane

Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler

01:29 09.08.2022
© DHAKastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti.
Olay, akşam saatlerinde Kastamonu Taşköprü'de Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı.
Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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