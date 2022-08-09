https://tr.sputniknews.com/20220809/silahla-birbirlerini-yaralayip-hastaneye-kendi-araclariyla-gittiler-1059680409.html

Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler

Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T01:29+0300

2022-08-09T01:29+0300

2022-08-09T01:29+0300

türkiye

kastamonu

taşköprü

silah

yaralama

hastane

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Olay, akşam saatlerinde Kastamonu Taşköprü'de Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220802/cakarli-arac-ve-sahte-meclis-karti-bulunan-silah-kacakcisi-istanbulda-yakalandi-1059409431.html

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kastamonu, taşköprü, silah, yaralama, hastane