https://tr.sputniknews.com/20220809/trumpin-evine-yapilan-fbi-baskinina-iliskin-beyaz-saraydan-aciklama-biden-medyadan-ogrendi--1059719624.html
Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi
Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi
Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusu... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:52+0300
2022-08-09T22:52+0300
2022-08-09T23:05+0300
dünya
joe biden
beyaz saray
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
baskın
açıklama
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Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin açıklama geldi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı bağımsız olarak yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusunu baskını medyadan öğrendiği belirtildi.
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joe biden, beyaz saray, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), baskın, açıklama
Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi
22:52 09.08.2022 (güncellendi: 23:05 09.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusu baskını medyadan öğrendiği, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı bağımsız olarak yürüttüğü vurgulandı.
Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin açıklama geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı bağımsız olarak yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusunu baskını medyadan öğrendiği belirtildi.