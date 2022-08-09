Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220809/trumpin-evine-yapilan-fbi-baskinina-iliskin-beyaz-saraydan-aciklama-biden-medyadan-ogrendi--1059719624.html
Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi
Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi
Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusu... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:52+0300
2022-08-09T23:05+0300
dünya
joe biden
beyaz saray
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
baskın
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690098_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a41ec707f66f78b8c2544d8ff2ad5564.jpg
Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin açıklama geldi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı bağımsız olarak yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusunu baskını medyadan öğrendiği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690098_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_a2d80060440c809180489bdb894c22db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, beyaz saray, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), baskın, açıklama

Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi

22:52 09.08.2022 (güncellendi: 23:05 09.08.2022)
© AADonald Trump, 45. ABD Başkanı
Donald Trump, 45. ABD Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusu baskını medyadan öğrendiği, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı bağımsız olarak yürüttüğü vurgulandı.
Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin açıklama geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı bağımsız olarak yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusunu baskını medyadan öğrendiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала