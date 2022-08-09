https://tr.sputniknews.com/20220809/trumpin-evine-yapilan-fbi-baskinina-iliskin-beyaz-saraydan-aciklama-biden-medyadan-ogrendi--1059719624.html

Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi

Trump'ın evine yapılan FBI baskınına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama: Biden medyadan öğrendi

Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusu... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T22:52+0300

2022-08-09T22:52+0300

2022-08-09T23:05+0300

dünya

joe biden

beyaz saray

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

baskın

açıklama

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Beyaz Saray'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınına ilişkin açıklama geldi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı bağımsız olarak yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın söz konusunu baskını medyadan öğrendiği belirtildi.

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2022

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joe biden, beyaz saray, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), baskın, açıklama