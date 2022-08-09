Taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) alçak uçuş gerçekleştiren hava araçlarına karşı savaş sahasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye’nin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin 'MANPANDS'i Sungur, ABD'li ve Avrupalı rakiplerine meydan okuyor

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Turan Salcı

Taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) alçak uçuş gerçekleştiren hava araçlarına karşı savaş sahasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alınan Sungur portatif hava savunma füze sistemi ise ABD ve Avrupalı rakiplerinin sektördeki hegemonyasını kırmaya hazırlanıyor.