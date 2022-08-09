https://tr.sputniknews.com/20220809/turkiyenin-manpandsi-sungur-abdli-ve-avrupali-rakiplerine-meydan-okuyor---1059717903.html
Türkiye'nin 'MANPANDS'i Sungur, ABD'li ve Avrupalı rakiplerine meydan okuyor
Türkiye'nin 'MANPANDS'i Sungur, ABD'li ve Avrupalı rakiplerine meydan okuyor
Taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) alçak uçuş gerçekleştiren hava araçlarına karşı savaş sahasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye’nin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:20+0300
2022-08-09T22:20+0300
2022-08-09T22:30+0300
multimedya
infografik
sungur hava savunma sistemi
türkiye
silah
manpad
stinger füzesi
mistral
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Sungur sisteminin teknik özellikleri ve Batılı rakipleriyle karşılaştırma, Sputnik'in infografiğinde.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
infografik, sungur hava savunma sistemi, türkiye, silah, manpad, stinger füzesi, mistral, инфографика
Türkiye'nin 'MANPANDS'i Sungur, ABD'li ve Avrupalı rakiplerine meydan okuyor
22:20 09.08.2022 (güncellendi: 22:30 09.08.2022) Abone ol
Taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) alçak uçuş gerçekleştiren hava araçlarına karşı savaş sahasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alınan Sungur portatif hava savunma füze sistemi ise ABD ve Avrupalı rakiplerinin sektördeki hegemonyasını kırmaya hazırlanıyor.
Sungur sisteminin teknik özellikleri ve Batılı rakipleriyle karşılaştırma, Sputnik'in infografiğinde.