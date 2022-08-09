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https://tr.sputniknews.com/20220809/turkiyenin-manpandsi-sungur-abdli-ve-avrupali-rakiplerine-meydan-okuyor---1059717903.html
Türkiye'nin 'MANPANDS'i Sungur, ABD'li ve Avrupalı rakiplerine meydan okuyor
Türkiye'nin 'MANPANDS'i Sungur, ABD'li ve Avrupalı rakiplerine meydan okuyor
Taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) alçak uçuş gerçekleştiren hava araçlarına karşı savaş sahasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye’nin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:20+0300
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multimedya
infografik
sungur hava savunma sistemi
türkiye
silah
manpad
stinger füzesi
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Sungur sisteminin teknik özellikleri ve Batılı rakipleriyle karşılaştırma, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, sungur hava savunma sistemi, türkiye, silah, manpad, stinger füzesi, mistral, инфографика

Türkiye'nin 'MANPANDS'i Sungur, ABD'li ve Avrupalı rakiplerine meydan okuyor

22:20 09.08.2022 (güncellendi: 22:30 09.08.2022)
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) alçak uçuş gerçekleştiren hava araçlarına karşı savaş sahasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alınan Sungur portatif hava savunma füze sistemi ise ABD ve Avrupalı rakiplerinin sektördeki hegemonyasını kırmaya hazırlanıyor.
Sungur sisteminin teknik özellikleri ve Batılı rakipleriyle karşılaştırma, Sputnik'in infografiğinde.
Sungur infografik - Sputnik Türkiye
Sungur infografik - Sputnik Türkiye
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