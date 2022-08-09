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https://tr.sputniknews.com/20220809/zaharova-hirosimadaki-yas-rusyayi-karalama-girisimiyle-sonuclandi-1059713537.html
Zaharova: Hiroşima’daki yas, Rusya’yı karalama girişimiyle sonuçlandı
Zaharova: Hiroşima’daki yas, Rusya’yı karalama girişimiyle sonuçlandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hiroşima’da atom bombası trajedisinin 77. yıl dönümü için düzenlenen anma töreninin, ABD’lilerin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T20:51+0300
2022-08-09T20:51+0300
dünya
hiroşima
rusya
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri’nin Hiroşima’ya atom bombasını atmasının yıldönümü vesilesiyle 6 Ağustos günü gerçekleşen anma töreni, Amerikan barbarlığının kurbanlarının anısını unutturma ve Rusya’yı karalamaya yönelik yeni alaycı girişime dönüştü. Bu, organizatörlerin açıklamalarına ve sonuç belgelerine yansıdı” ifadesine yer verildi.Etkinlikte, Hiroşima trajedisinin gerçek suçlusu ABD’nin adının çekilmediğini ve tüm konuşmaların, Rusya’nın tüm dünyayı nükleer silahla tehdit ettiği yönündeki asılsız suçlamalara indirgendiğini yazan Zaharova, nükleer silahı kullanan tek ülke olan ABD’nin “barış mücadelesinin öncüsü” olarak gösterildiğine dikkat çekti.
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hiroşima, rusya, mariya zaharova

Zaharova: Hiroşima’daki yas, Rusya’yı karalama girişimiyle sonuçlandı

20:51 09.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hiroşima’da atom bombası trajedisinin 77. yıl dönümü için düzenlenen anma töreninin, ABD’lilerin eylemlerinin kurbanlarını unutturma ve Rusya’yı karalamaya yönelik yeni girişime dönüştüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri’nin Hiroşima’ya atom bombasını atmasının yıldönümü vesilesiyle 6 Ağustos günü gerçekleşen anma töreni, Amerikan barbarlığının kurbanlarının anısını unutturma ve Rusya’yı karalamaya yönelik yeni alaycı girişime dönüştü. Bu, organizatörlerin açıklamalarına ve sonuç belgelerine yansıdı” ifadesine yer verildi.
Etkinlikte, Hiroşima trajedisinin gerçek suçlusu ABD’nin adının çekilmediğini ve tüm konuşmaların, Rusya’nın tüm dünyayı nükleer silahla tehdit ettiği yönündeki asılsız suçlamalara indirgendiğini yazan Zaharova, nükleer silahı kullanan tek ülke olan ABD’nin “barış mücadelesinin öncüsü” olarak gösterildiğine dikkat çekti.
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