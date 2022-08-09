https://tr.sputniknews.com/20220809/zaharova-hirosimadaki-yas-rusyayi-karalama-girisimiyle-sonuclandi-1059713537.html

Zaharova: Hiroşima’daki yas, Rusya’yı karalama girişimiyle sonuçlandı

Zaharova: Hiroşima’daki yas, Rusya’yı karalama girişimiyle sonuçlandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hiroşima’da atom bombası trajedisinin 77. yıl dönümü için düzenlenen anma töreninin, ABD’lilerin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:51+0300

2022-08-09T20:51+0300

2022-08-09T20:51+0300

dünya

hiroşima

rusya

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri’nin Hiroşima’ya atom bombasını atmasının yıldönümü vesilesiyle 6 Ağustos günü gerçekleşen anma töreni, Amerikan barbarlığının kurbanlarının anısını unutturma ve Rusya’yı karalamaya yönelik yeni alaycı girişime dönüştü. Bu, organizatörlerin açıklamalarına ve sonuç belgelerine yansıdı” ifadesine yer verildi.Etkinlikte, Hiroşima trajedisinin gerçek suçlusu ABD’nin adının çekilmediğini ve tüm konuşmaların, Rusya’nın tüm dünyayı nükleer silahla tehdit ettiği yönündeki asılsız suçlamalara indirgendiğini yazan Zaharova, nükleer silahı kullanan tek ülke olan ABD’nin “barış mücadelesinin öncüsü” olarak gösterildiğine dikkat çekti.

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hiroşima, rusya, mariya zaharova