https://tr.sputniknews.com/20220810/abddeki-musluman-cinayetlerinin-bas-suphelisi-aciklandi-1059736634.html

ABD'deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi açıklandı

ABD'deki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisi açıklandı

ABD'nin New Mexico eyaletinin yerel ve federal yöneticileri, Albuquerque şehrinde son 9 ayda 4 Müslüman'ın pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili 51 yaşında... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T04:32+0300

2022-08-10T04:32+0300

2022-08-10T04:33+0300

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Albuquerque Polis Departmanı'ndan yapılan basın açıklamasında 26 Haziran'da Aftab Hussein ve 1 Ağustos'ta Muhammed Afzaal Hussain'in öldürülmesiyle ilgili 51 yaşındaki Afgan asıllı Muhammed Syed isimli kişinin tutuklandığı, daha önce aynı bölgede öldürülen Naeem Hussain ve Mohammad Zaher Ahmadi'nin katilinin de aynı kişi olabileceği ifade edildi.Polis, Aftab Hussein ve Muhammed Afzal Hussain'in öldürüldüğü olay yerinde bulunan mermi kovanlarının Syed'in evinde yapılan aramada bulunan tabanca ile uyumlu olduğunu, katil zanlısının ve maktullerin birbirlerini tanıdığını, öldürme motivasyonunun ise ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını paylaştı.'Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde polis devriyeleri artırılacak'Polis Şefi Harold Medina basın açıklamasında, katil zanlısının yakalanmasında işbirliği yapan Müslüman topluma teşekkür ederken, olay tamamen aydınlanıncaya kadar kendilerini güvende hissetmeleri için devriye ekiplerinin Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde daha görünür olacağını söyledi.'Nefret suçu ya da seri cinayet mi?'Medina, cinayetlerin nefret suçu veya seri cinayetler olarak sınıflandırılması gerekip gerekmediğinin henüz net olmadığını söylerken, polisin kişilerarası çatışma" da dahil olmak üzere olası motivasyonları araştırdığı belirtildi.'Kızı, Şii bir Müslümanla evlenmiş'Polis Şefi, Sünni bir Müslüman olan Syed'in kızının Şii bir Müslümanla evlendiği için öfkeli olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi ancak, nedenlerin araştırılmaya devam edildiğini belirtti.New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham da daha aydınlatılması gereken çok şey olduğunu vurgulayarak, "Tüm eyalet kaynakları, her bir topluluğun, özellikle de Müslüman cemaatinin her bir üyesi, eyaletin neresinde olurlarsa olsun, güvenlikleri konusunda emin olana kadar seferber edilecektir" diye konuştuBasın açıklamasında hazır bulunan Belediye Başkanı Tim Keller, kolluk kuvvetlerinin toplumla kurduğu yakın ilişkilerin, suçluların yakalanmasında oynadığı pozitif role dikkati çekerek, şüphelinin yakalanmasında Müslüman toplumun üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade etti.Öte yandan, Albuquerque bölge başsavcısı, FBI temsilcisi ve bazı yerel yöneticiler de olayla ilgili bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine dair basın mensuplarının sorularını cevapladı.

https://tr.sputniknews.com/20220809/abdnin-new-mexico-eyaletindeki-musluman-cinayetlerinin-bas-suphelisi-yakalandi-1059719489.html

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