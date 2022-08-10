https://tr.sputniknews.com/20220810/ak-parti-istanbulun-kampanya-sarkisi-belli-oldu-1059734700.html
AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu
AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserini, "İstanbul Kalbimizsin" yorumuyla... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T03:14+0300
2022-08-10T03:14+0300
2022-08-10T03:14+0300
türkiye
ak parti
şarkı
orhan gencebay
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı seçim kampanyası için Orhan Gencebay’ın “Mevsim Bahar Olunca” şarkısını uyarlayarak kullanacağını açıkladı. İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.Şarkının sözleri şu şekilde:
türkiye
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, şarkı, orhan gencebay
AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserini, "İstanbul Kalbimizsin" yorumuyla değiştirerek kullanacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı seçim kampanyası için Orhan Gencebay’ın “Mevsim Bahar Olunca” şarkısını uyarlayarak kullanacağını açıkladı.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.
İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.
Şarkının sözleri şu şekilde:
"İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"