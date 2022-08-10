https://tr.sputniknews.com/20220810/bakan-nebati-her-zaman-oldugu-gibi-sokaga-inerek-vatandaslarimiz-ve-esnafimizla-bir-aradayiz-1059781528.html

Bakan Nebati: Her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnafımızla bir aradayız

Bakan Nebati: Her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnafımızla bir aradayız

İstanbul'da 'Yüz Yüze 100 Gün' programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T23:37+0300

2022-08-10T23:37+0300

2022-08-10T23:37+0300

politika

nureddin nebati

esnaf

istanbul

vatandaş

görüşme

ak parti

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İstanbul'da 'Yüz Yüze 100 Gün' programında katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasının ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Bakan Nebati, o anları Twitter hesabından paylaştı. Nebati paylaşımında, “İstanbul'daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız. Bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır. Gayemiz; derdine ve sevincine ortak olduğumuz vatandaşımızın teveccühüne mazhar olacak işlere imza atmak, ilkemiz; çözüm üreten, sonuç ve millet odaklı bir anlayışla çalışmaktır” ifadelerine yer verdi.

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nureddin nebati, esnaf, istanbul, vatandaş, görüşme, ak parti