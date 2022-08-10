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Bakan Nebati: Her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnafımızla bir aradayız
Bakan Nebati: Her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnafımızla bir aradayız
İstanbul'da 'Yüz Yüze 100 Gün' programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T23:37+0300
2022-08-10T23:37+0300
politika
nureddin nebati
esnaf
istanbul
vatandaş
görüşme
ak parti
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İstanbul'da 'Yüz Yüze 100 Gün' programında katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasının ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Bakan Nebati, o anları Twitter hesabından paylaştı. Nebati paylaşımında, “İstanbul'daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız. Bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır. Gayemiz; derdine ve sevincine ortak olduğumuz vatandaşımızın teveccühüne mazhar olacak işlere imza atmak, ilkemiz; çözüm üreten, sonuç ve millet odaklı bir anlayışla çalışmaktır” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220810/dogalgazda-subvansiyon-orani-evsel-kullanimda-yuzde-80i-asmis-durumda-1059764450.html
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nureddin nebati, esnaf, istanbul, vatandaş, görüşme, ak parti

Bakan Nebati: Her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnafımızla bir aradayız

23:37 10.08.2022
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© Twitter
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İstanbul'da 'Yüz Yüze 100 Gün' programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.
İstanbul'da 'Yüz Yüze 100 Gün' programında katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasının ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Bakan Nebati, o anları Twitter hesabından paylaştı.
Nebati paylaşımında, “İstanbul'daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız. Bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır. Gayemiz; derdine ve sevincine ortak olduğumuz vatandaşımızın teveccühüne mazhar olacak işlere imza atmak, ilkemiz; çözüm üreten, sonuç ve millet odaklı bir anlayışla çalışmaktır” ifadelerine yer verdi.
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