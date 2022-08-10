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https://tr.sputniknews.com/20220810/dana-eti-diye-satilan-sucuktan-tavuk-cikti-1059748753.html
Dana eti diye satılan sucuktan tavuk çıktı, işletme hakkında işlem başlatıldı
Dana eti diye satılan sucuktan tavuk çıktı, işletme hakkında işlem başlatıldı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir şarküteri dükkanında dana eti olarak satılan 10 kilo sucuğun içinden tavuk eti çıktı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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sucuk
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Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışına yönelik saha denetimi yaptı.Ergenekon Mahallesi'ndeki bir şarküteri dükkanını denetleyen ekipler, etiketsiz ve dana eti olarak satışa sunulan 10 kilo sucuğu serolojik analize gönderdi. Sucuğun içinde tavuk eti bulunduğu tespit edildi. Söz konusu işletme hakkında işlem başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/1059599047.html
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sucuk, dana, et

Dana eti diye satılan sucuktan tavuk çıktı, işletme hakkında işlem başlatıldı

13:08 10.08.2022 (güncellendi: 13:16 10.08.2022)
© DHATavuk eti olan dana sucuk
Tavuk eti olan dana sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir şarküteri dükkanında dana eti olarak satılan 10 kilo sucuğun içinden tavuk eti çıktı.
Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışına yönelik saha denetimi yaptı.
Ergenekon Mahallesi'ndeki bir şarküteri dükkanını denetleyen ekipler, etiketsiz ve dana eti olarak satışa sunulan 10 kilo sucuğu serolojik analize gönderdi. Sucuğun içinde tavuk eti bulunduğu tespit edildi. Söz konusu işletme hakkında işlem başlatıldı.
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