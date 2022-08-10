https://tr.sputniknews.com/20220810/deniz-kuvvetlerine-ait-iha-yunanistanin-duzensiz-gocmenlerin-botunu-geri-ittigi-anlari-goruntuledi-1059750445.html
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T13:20+0300
2022-08-10T13:20+0300
2022-08-10T13:20+0300
türkiye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yunanistan
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/egede-yunan-sahil-guvenligine-sucustu-1057124189.html
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.