https://tr.sputniknews.com/20220810/deniz-kuvvetlerine-ait-iha-yunanistanin-duzensiz-gocmenlerin-botunu-geri-ittigi-anlari-goruntuledi-1059750445.html

Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi

Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T13:20+0300

2022-08-10T13:20+0300

2022-08-10T13:20+0300

türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

yunanistan

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/egede-yunan-sahil-guvenligine-sucustu-1057124189.html

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