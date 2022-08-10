https://tr.sputniknews.com/20220810/fransa-seine-nehrinde-sikisan-beyaz-balina-mans-denizine-nakletme-calismalari-sirasinda-oldu-1059747241.html

Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina, Manş Denizi’ne nakletme çalışmaları sırasında öldü

Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina, Manş Denizi’ne nakletme çalışmaları sırasında öldü

Fransız yetkililer, bir haftadan uzun süre Seine Nehri’nde mahsur kalan ve sağlık durumu kötüleşen 4 metrelik beyaz balinanın (beluga) kurtarma çalışmaları... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T12:40+0300

2022-08-10T12:40+0300

2022-08-10T13:34+0300

yaşam

beyaz balina

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Fransız yetkililer, Seine Nehri’nden çıkarılarak Normandiya'nın Calvados bölgesine kamyonla nakledilen beyaz balinayı uyutmak zorunda kaldıklarını duyurdu. Yerel yetkililer "Eşi görülmemiş bir kurtarma operasyonuna rağmen, deniz memelisinin öldüğünü üzüntüyle duyurmak zorundayız" diye tweetledi. Veteriner Ollivet Courtois, tehlikeli derecede zayıflamış beyaz balinanın kurtarma operasyonu sırasında nefes almada güçlük çekmeye başladığını ve uzmanların daha fazla acı çekmemesi için deniz memelisine insani şekilde ötenazi yapmaya karar verdiğini söyledi.Kendi habitatı olan Arktik sularından çok uzakta, Paris'in içinden geçen Seine Nehri'nde görülmesinden beri dünya çapında insanların akıbetini yakından takip ettiği erkek beyaz balinanın sağlık durumunun kötüleşmesi ve artık yemek yememesi üzerine kurtarılması için dün akşam son bir kurtarma çabasına girişildi.Onlarca dalgıç ve kurtarma çalışanının yaklaşık 6 saatlik çabası sonucunda 800 kilogramlık deniz memelisi, bir ağın yardımıyla vinçle nehirden çıkarıldığında sabah saat 04.00'ü gösteriyordu.Onlarca veterinerin acil bakımı altında bir mavnaya yerleştirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen beyaz balina, soğuk bir kamyonla kasıtlı olarak yavaş hızda kuzeydeki liman kenti Ouistreham'a götürüldü. Ancak burada uzmanlar acısına son vermeye karar verdi.

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2022

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beyaz balina