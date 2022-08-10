Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina, Manş Denizi’ne nakletme çalışmaları sırasında öldü
12:40 10.08.2022 (güncellendi: 13:34 10.08.2022)
© AFP 2022 / BENJAMIN LEGENDREFransa'da günlerce mahsur kaldığı Seine Nehri'nden çıkarılarak kamyonla kuzeydeki Normandiya'ya götürülmesi sırasında veterinerlerin ilgilendiği beyaz balina (beluga) yolda fenalaşınca daha fazla acı çekmemesi için uyutularak öldürüldü.
© AFP 2022 / BENJAMIN LEGENDRE
Ayrıntılar geliyor
Fransız yetkililer, bir haftadan uzun süre Seine Nehri’nde mahsur kalan ve sağlık durumu kötüleşen 4 metrelik beyaz balinanın (beluga) kurtarma çalışmaları sırasında öldüğünü duyurdu
Fransız yetkililer, Seine Nehri’nden çıkarılarak Normandiya'nın Calvados bölgesine kamyonla nakledilen beyaz balinayı uyutmak zorunda kaldıklarını duyurdu.
Stranded beluga removed from the Seine.— AFP News Agency (@AFP) August 10, 2022
The four-metre (13-foot) whale was spotted more than a week ago heading towards Paris and was stranded about 130 kilometres (81 miles) inland from the Channel at Saint-Pierre-la-Garenne in Normandy#AFPGraphics pic.twitter.com/YgusVYDJyF
Yerel yetkililer "Eşi görülmemiş bir kurtarma operasyonuna rağmen, deniz memelisinin öldüğünü üzüntüyle duyurmak zorundayız" diye tweetledi.
#UPDATE A beluga whale stranded in the Seine river in northern France for more than a week has died during an attempt to rescue it, local officials said Wednesday pic.twitter.com/cAQNyqt8cw— AFP News Agency (@AFP) August 10, 2022
Veteriner Ollivet Courtois, tehlikeli derecede zayıflamış beyaz balinanın kurtarma operasyonu sırasında nefes almada güçlük çekmeye başladığını ve uzmanların daha fazla acı çekmemesi için deniz memelisine insani şekilde ötenazi yapmaya karar verdiğini söyledi.
Kendi habitatı olan Arktik sularından çok uzakta, Paris'in içinden geçen Seine Nehri'nde görülmesinden beri dünya çapında insanların akıbetini yakından takip ettiği erkek beyaz balinanın sağlık durumunun kötüleşmesi ve artık yemek yememesi üzerine kurtarılması için dün akşam son bir kurtarma çabasına girişildi.
Onlarca dalgıç ve kurtarma çalışanının yaklaşık 6 saatlik çabası sonucunda 800 kilogramlık deniz memelisi, bir ağın yardımıyla vinçle nehirden çıkarıldığında sabah saat 04.00'ü gösteriyordu.
Onlarca veterinerin acil bakımı altında bir mavnaya yerleştirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen beyaz balina, soğuk bir kamyonla kasıtlı olarak yavaş hızda kuzeydeki liman kenti Ouistreham'a götürüldü. Ancak burada uzmanlar acısına son vermeye karar verdi.