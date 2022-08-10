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https://tr.sputniknews.com/20220810/fransa-seine-nehrinde-sikisan-beyaz-balina-mans-denizine-nakletme-calismalari-sirasinda-oldu-1059747241.html
Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina, Manş Denizi’ne nakletme çalışmaları sırasında öldü
Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina, Manş Denizi’ne nakletme çalışmaları sırasında öldü
Fransız yetkililer, bir haftadan uzun süre Seine Nehri’nde mahsur kalan ve sağlık durumu kötüleşen 4 metrelik beyaz balinanın (beluga) kurtarma çalışmaları... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T12:40+0300
2022-08-10T13:34+0300
yaşam
beyaz balina
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Fransız yetkililer, Seine Nehri’nden çıkarılarak Normandiya'nın Calvados bölgesine kamyonla nakledilen beyaz balinayı uyutmak zorunda kaldıklarını duyurdu. Yerel yetkililer "Eşi görülmemiş bir kurtarma operasyonuna rağmen, deniz memelisinin öldüğünü üzüntüyle duyurmak zorundayız" diye tweetledi. Veteriner Ollivet Courtois, tehlikeli derecede zayıflamış beyaz balinanın kurtarma operasyonu sırasında nefes almada güçlük çekmeye başladığını ve uzmanların daha fazla acı çekmemesi için deniz memelisine insani şekilde ötenazi yapmaya karar verdiğini söyledi.Kendi habitatı olan Arktik sularından çok uzakta, Paris'in içinden geçen Seine Nehri'nde görülmesinden beri dünya çapında insanların akıbetini yakından takip ettiği erkek beyaz balinanın sağlık durumunun kötüleşmesi ve artık yemek yememesi üzerine kurtarılması için dün akşam son bir kurtarma çabasına girişildi.Onlarca dalgıç ve kurtarma çalışanının yaklaşık 6 saatlik çabası sonucunda 800 kilogramlık deniz memelisi, bir ağın yardımıyla vinçle nehirden çıkarıldığında sabah saat 04.00'ü gösteriyordu.Onlarca veterinerin acil bakımı altında bir mavnaya yerleştirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen beyaz balina, soğuk bir kamyonla kasıtlı olarak yavaş hızda kuzeydeki liman kenti Ouistreham'a götürüldü. Ancak burada uzmanlar acısına son vermeye karar verdi.
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beyaz balina

Fransa'da nehirde mahsur kalan beyaz balina, Manş Denizi’ne nakletme çalışmaları sırasında öldü

12:40 10.08.2022 (güncellendi: 13:34 10.08.2022)
© AFP 2022 / BENJAMIN LEGENDREFransa'da günlerce mahsur kaldığı Seine Nehri'nden çıkarılarak kamyonla kuzeydeki Normandiya'ya götürülmesi sırasında veterinerlerin ilgilendiği beyaz balina (beluga) yolda fenalaşınca daha fazla acı çekmemesi için uyutularak öldürüldü.
Fransa'da günlerce mahsur kaldığı Seine Nehri'nden çıkarılarak kamyonla kuzeydeki Normandiya'ya götürülmesi sırasında veterinerlerin ilgilendiği beyaz balina (beluga) yolda fenalaşınca daha fazla acı çekmemesi için uyutularak öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / BENJAMIN LEGENDRE
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Ayrıntılar geliyor
Fransız yetkililer, bir haftadan uzun süre Seine Nehri’nde mahsur kalan ve sağlık durumu kötüleşen 4 metrelik beyaz balinanın (beluga) kurtarma çalışmaları sırasında öldüğünü duyurdu
Fransız yetkililer, Seine Nehri’nden çıkarılarak Normandiya'nın Calvados bölgesine kamyonla nakledilen beyaz balinayı uyutmak zorunda kaldıklarını duyurdu.
Yerel yetkililer "Eşi görülmemiş bir kurtarma operasyonuna rağmen, deniz memelisinin öldüğünü üzüntüyle duyurmak zorundayız" diye tweetledi.
Veteriner Ollivet Courtois, tehlikeli derecede zayıflamış beyaz balinanın kurtarma operasyonu sırasında nefes almada güçlük çekmeye başladığını ve uzmanların daha fazla acı çekmemesi için deniz memelisine insani şekilde ötenazi yapmaya karar verdiğini söyledi.
Kendi habitatı olan Arktik sularından çok uzakta, Paris'in içinden geçen Seine Nehri'nde görülmesinden beri dünya çapında insanların akıbetini yakından takip ettiği erkek beyaz balinanın sağlık durumunun kötüleşmesi ve artık yemek yememesi üzerine kurtarılması için dün akşam son bir kurtarma çabasına girişildi.
Onlarca dalgıç ve kurtarma çalışanının yaklaşık 6 saatlik çabası sonucunda 800 kilogramlık deniz memelisi, bir ağın yardımıyla vinçle nehirden çıkarıldığında sabah saat 04.00'ü gösteriyordu.
Onlarca veterinerin acil bakımı altında bir mavnaya yerleştirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen beyaz balina, soğuk bir kamyonla kasıtlı olarak yavaş hızda kuzeydeki liman kenti Ouistreham'a götürüldü. Ancak burada uzmanlar acısına son vermeye karar verdi.
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