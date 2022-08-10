Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220810/fransada-seine-nehrinde-mahsur-kalan-balinanin-mans-denizine-nakli-basladi-1059728876.html
Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı
Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı
Fransa’da bir haftadır Seine Nehri’nde sıkışan 4 metrelik beyaz balinanın sağlığına kavuşması için Manş Denizi’ne doğru naklinin başladığı belirtildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T01:12+0300
2022-08-10T01:17+0300
yaşam
fransa
balina
manş denizi
seine nehri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059729071_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_e1218cb8105495bfa4019798049a6c30.jpg
Fransız basınındaki haberlere göre, jandarmaya bağlı uzmanların da içinde olduğu 24 kişilik dalgıç ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak transfer işlemine başladı.Ekiplerin desteğiyle balina, havuz kasalı bir kamyonla Normandiya bölgesinde Manş Denizi'ne kıyısı olan Ouistreham kentine taşınacak.Transfer işlemi risk barındırıyorBeyaz balina, denize bırakılmadan önce durumunun müşahede edilmesi için deniz suyuna uygun bir ortamda 3 gün tutulacak.Yetkililer, taşınma işleminin balinanın strese girme ve ölümüne yol açma riski taşıması nedeniyle titizlikle yapılmaya çalışıldığını açıkladı.Yiyecekleri reddettiği için vitamin takviyesi yapılmıştıFransa'da 2 Ağustos'ta Seine Nehri'nde tespit edilen balina, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.Zayıf ve bitkin durumdaki balina, durumunun izlenmesi için Paris’in kuzeyine 70 kilometre mesafede nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.Akabinde yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın riskli de olsa nehirden çıkarılarak Manş Denizi'ne transfer edilmesi durumunu görüştüklerini açıklamıştı.Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/1059640987.html
fransa
manş denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059729071_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_cb9c253039b7b22765040f73c1bf594b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, balina, manş denizi, seine nehri

Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı

01:12 10.08.2022 (güncellendi: 01:17 10.08.2022)
© AFP 2022 / BENOIT TESSIERFransa'da nehirde mahsur kalan balina
Fransa'da nehirde mahsur kalan balina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / BENOIT TESSIER
Abone olTelegram
Fransa’da bir haftadır Seine Nehri’nde sıkışan 4 metrelik beyaz balinanın sağlığına kavuşması için Manş Denizi’ne doğru naklinin başladığı belirtildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, jandarmaya bağlı uzmanların da içinde olduğu 24 kişilik dalgıç ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak transfer işlemine başladı.
Ekiplerin desteğiyle balina, havuz kasalı bir kamyonla Normandiya bölgesinde Manş Denizi'ne kıyısı olan Ouistreham kentine taşınacak.
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIERFransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı
Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER

Transfer işlemi risk barındırıyor

Beyaz balina, denize bırakılmadan önce durumunun müşahede edilmesi için deniz suyuna uygun bir ortamda 3 gün tutulacak.
Yetkililer, taşınma işleminin balinanın strese girme ve ölümüne yol açma riski taşıması nedeniyle titizlikle yapılmaya çalışıldığını açıkladı.
© AFP 2022 / BENOIT TESSIERFransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı
Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı
© AFP 2022 / BENOIT TESSIER

Yiyecekleri reddettiği için vitamin takviyesi yapılmıştı

Fransa'da 2 Ağustos'ta Seine Nehri'nde tespit edilen balina, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.
Zayıf ve bitkin durumdaki balina, durumunun izlenmesi için Paris’in kuzeyine 70 kilometre mesafede nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.
Seine Nehri- Balina - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
MULTİMEDYA
Fransa'da nehirde mahsur kalan balina için zaman daralıyor
8 Ağustos, 09:56
Akabinde yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın riskli de olsa nehirden çıkarılarak Manş Denizi'ne transfer edilmesi durumunu görüştüklerini açıklamıştı.
Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала