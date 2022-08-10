Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü
© AFP 2022 / SAID KHATIBGönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü
© AFP 2022 / SAID KHATIB
İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gönüllü palyaçolar, saldırıdan etkilenen Filistinli çocukların yüzünü güldürdü.
İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan bir dizi saldırı düzenledi.
Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetti.
Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.
İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetti.
Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.
İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi.
© AA
1/3
© AA
© AA
2/3
© AA
© AA
3/3
© AA
1/3
© AA
2/3
© AA
3/3
© AA
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gönüllü palyaçolar, saldırıdan etkilenen Filistinli çocukların yüzünü güldürdü.
© AFP 2022 / SAID KHATIB
1/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
© AFP 2022 / SAID KHATIB
2/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
© AFP 2022 / SAID KHATIB
3/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
1/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
2/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
3/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB