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Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü
Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü
İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T00:57+0300
2022-08-10T00:57+0300
dünya
filistin
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İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan bir dizi saldırı düzenledi. Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetti.Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gönüllü palyaçolar, saldırıdan etkilenen Filistinli çocukların yüzünü güldürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220807/iddia-israil-ve-filistin-misir-arabuluculugunda-ateskes-konusunda-anlasti-1059627360.html
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filistin, gazze, çocuk

Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü

00:57 10.08.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIBGönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü
Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIB
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İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gönüllü palyaçolar, saldırıdan etkilenen Filistinli çocukların yüzünü güldürdü.
İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan bir dizi saldırı düzenledi.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetti.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi.
© AA
Gazzeli çocuklar - Sputnik Türkiye
1/3
© AA
© AA
Gazzeli çocuklar - Sputnik Türkiye
2/3
© AA
© AA
Gazzeli çocuklar - Sputnik Türkiye
3/3
© AA
1/3
© AA
2/3
© AA
3/3
© AA

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gönüllü palyaçolar, saldırıdan etkilenen Filistinli çocukların yüzünü güldürdü.
© AFP 2022 / SAID KHATIB
Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü - Sputnik Türkiye
1/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
© AFP 2022 / SAID KHATIB
Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü - Sputnik Türkiye
2/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
© AFP 2022 / SAID KHATIB
Gönüllü palyaçolar, Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü - Sputnik Türkiye
3/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
1/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
2/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
3/3
© AFP 2022 / SAID KHATIB
İsrail’in Gazze’ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürüldü. Ateşkesin, yerel saatle 20.00’de başlaması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
DÜNYA
İddia: İsrail ve Filistin, Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştı
7 Ağustos, 18:18
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