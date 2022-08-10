https://tr.sputniknews.com/20220810/imamoglu-acikladi-ibb-iski-iett-calisanlarina-yilda-2-kez-ucret-artisi-karari-alindi-1059770378.html

İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı

İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T19:49+0300

2022-08-10T19:49+0300

2022-08-10T19:50+0300

ibb

iski

ekrem imamoğlu

ücret

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

türkiye

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 86 bin personeline, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl ikinci kez ücret artışı yapma kararı aldığını açıkladı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunları ifade etti:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibb, iski, ekrem imamoğlu, ücret, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)