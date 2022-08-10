Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220810/imamoglu-acikladi-ibb-iski-iett-calisanlarina-yilda-2-kez-ucret-artisi-karari-alindi-1059770378.html
İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı
İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:49+0300
2022-08-10T19:50+0300
ibb
iski
ekrem imamoğlu
ücret
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058361718_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_1e978c92157dace34e152df431d599b4.jpg
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 86 bin personeline, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl ikinci kez ücret artışı yapma kararı aldığını açıkladı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunları ifade etti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058361718_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_8fbc4ca4cf003be42a6be3e19ff487ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, iski, ekrem imamoğlu, ücret, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı

19:49 10.08.2022 (güncellendi: 19:50 10.08.2022)
© AA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını duyurdu.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 86 bin personeline, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl ikinci kez ücret artışı yapma kararı aldığını açıkladı.
İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunları ifade etti:
"İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de Eylül’de alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала