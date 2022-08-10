https://tr.sputniknews.com/20220810/imamoglu-acikladi-ibb-iski-iett-calisanlarina-yilda-2-kez-ucret-artisi-karari-alindi-1059770378.html
İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı
İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T19:49+0300
2022-08-10T19:49+0300
2022-08-10T19:50+0300
ibb
iski
ekrem imamoğlu
ücret
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
türkiye
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 86 bin personeline, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl ikinci kez ücret artışı yapma kararı aldığını açıkladı. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunları ifade etti:
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ibb, iski, ekrem imamoğlu, ücret, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
İmamoğlu açıkladı: İBB, İSKİ, İETT çalışanlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı alındı
19:49 10.08.2022 (güncellendi: 19:50 10.08.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını duyurdu.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve iştiraklerinde çalışan yaklaşık 86 bin personeline, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl ikinci kez ücret artışı yapma kararı aldığını açıkladı.
İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunları ifade etti:
"İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de Eylül’de alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun."