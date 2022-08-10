https://tr.sputniknews.com/20220810/ispanya-kralinin-bolivarin-kilici-onunde-ayaga-kalkmamasi-polemige-neden-oldu-1059736068.html

İspanya Kralı'nın, Bolivar'ın kılıcı önünde ayağa kalkmaması polemiğe neden oldu

İspanya Kralı'nın, Bolivar'ın kılıcı önünde ayağa kalkmaması polemiğe neden oldu

Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun dün Bogota'daki yemin törenine katılan İspanya Kralı 6. Felipe'nin, alana getirilen Simon Bolivar'ın kılıcı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T03:47+0300

2022-08-10T03:47+0300

2022-08-10T03:47+0300

dünya

gustavo petro

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bolivar

kılıç

ispanya

ispanya kralı 4. philip

simon bolivar

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Kolombiya'nın ilk solcu cumhurbaşkanı Petro'nun göreve gelir gelmez verdiği talimatla askerlerin tören alanına getirdiği, 19. yüzyılda Kolombiya ve Latin Amerika'nın bir kısmının "kurtarıcısı" kabul edilen Simon Bolivar'a ait kılıç, yemin törenine damga vurdu.Başkent Bogota'da Bolivar Meydanı'ndaki yemin törenine katılan devlet liderleri arasında bulunan İspanya Kralı 6. Felipe, Bolivar'ın kılıcı getirildiğinde, diğerlerinden farklı olarak ayağa kalkmadı.'Özür dilemeyi gerektiren ciddi bir saygısızlık'İspanya'da sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Podemos, "Bolivar'ın kılıcı Latin Amerika'nın egemenliğini temsil ediyor. Kral 6. Felipe, Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı'nın göreve başlama töreninde kılıç geldiğinde oturmaya devam eden tek devlet başkanı oldu. Özür dilemeyi gerektiren ciddi bir saygısızlık" açıklamasında bulundu.Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise Podemos'tan gelen tepkileri "önemsiz bir tartışma" olarak değerlendirip, polemiğin büyümesini önlemeye çalıştı.İspanyol basınında Kraliyet Sarayı kaynaklarına dayandırılan haberlerde de "Bolivar'ın kılıcının bir devlet sembolü olmadığı ve protokolde kılıcın getirilmesine ilişkin hiçbir bilgi verilmediği gerekçesiyle Kral 6. Felipe'nin ayağa kalkmadığı" savunuldu.Simon Bolivar'ın 19. yüzyılda Latin Amerika'daki İspanyol sömürgeciliğine karşı kullandığı kılıçlardan biri olan söz konusu kılıç, 1970'li yıllarda M-19 adlı örgüt tarafından çalınmış ve örgütün hükümetle anlaşarak silah bırakmasının ardından 1991'de Kolombiya'ya iade edilmişti.Yeni Cumhurbaşkanı Petro da "şehir gerillası hareketi" olarak bilinen M-19'un eski üyelerinden biriydi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/kolombiyada-cumhurbaskanligina-secilen-gustavo-petro-yemin-etti-1059635179.html

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gustavo petro, bolivya, bolivar, kılıç, ispanya, ispanya kralı 4. philip, simon bolivar