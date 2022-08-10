https://tr.sputniknews.com/20220810/issizlik-yuzde-103-oldu-1059740578.html
İşsizlik yüzde 10.3 oldu
İşsizlik yüzde 10.3 oldu
TÜİK, haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T10:02+0300
2022-08-10T10:02+0300
2022-08-10T10:19+0300
ekonomi
işsizlik
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti
https://tr.sputniknews.com/20220809/cift-haneli-enflasyona-ulasan-ingilterede-nakit-cekme-islemleri-rekor-seviyeye-ulasti-1059688025.html
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işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
İşsizlik yüzde 10.3 oldu
10:02 10.08.2022 (güncellendi: 10:19 10.08.2022) Abone ol
TÜİK, haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti