https://tr.sputniknews.com/20220810/kacakcilarin-hedefi-robot-supurge-piyasa-degeri-45-milyon-lira-olan-elektronik-esya-ele-gecirildi-1059759570.html
Kaçakçıların hedefi robot süpürge: Piyasa değeri 45 milyon lira olan elektronik eşya ele geçirildi
Kaçakçıların hedefi robot süpürge: Piyasa değeri 45 milyon lira olan elektronik eşya ele geçirildi
İstanbul'da yurttan transit geçmesi gerekirken piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 TIR dolusu kaçak eşya ele geçirildi. Çoğu robot süpürge olan elektronik... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T15:01+0300
2022-08-10T15:01+0300
2022-08-10T15:01+0300
türkiye
robot
süpürge
kaçakçılık
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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aldığı istihbaratı değerlendirerek yaptığı operasyonda, transit olarak geçmesi gerekirken ülkede saklanan piyasa değeri 45 milyon lira olan robot süpürge, cep telefonu ve birçok elektronik eşya ele geçirdi. Konuyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbaratı değerlendirerek İstanbul genelinde ilçelerde Türkiye’den transit olarak geçmesi gerekirken sınır dışına çıkarılmayan, robot süpürge, cep telefonu, tv aparatları ve sigara dolum makinelerini saklayanların peşine düştü. Ekipler birden çok ilçede operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, kaçakçılar tarafından ülkeye sokulan 3 TIR dolusu kaçak eşyayı Gebze’de bir depoda 9 farklı kamyona yükleyerek İstanbul’un 9 farklı ilçesine dağıtıldığı tespit etti. Eş zamanlı operasyonla tüm ilçelerde ise operasyon yapıldı.Piyasa değeri 45 milyon liraÇalışmalar neticesinde, 4 bin 197 elektronik süpürge, bin 195 adet cep telefonu, 3 bin 690 adet akıllı televizyon aparatı, 314 adet tüy toplayıcı, 319 adet epilasyon cihazı ve 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler sergilenirken piyasa değerlerinin toplam 45 milyon lira olduğu öğrenildi.Savcılık tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/tropik-hayvan-kacakcilarina-operasyon-62-gozalti-1057711210.html
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robot, süpürge, kaçakçılık
Kaçakçıların hedefi robot süpürge: Piyasa değeri 45 milyon lira olan elektronik eşya ele geçirildi
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İstanbul'da yurttan transit geçmesi gerekirken piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 TIR dolusu kaçak eşya ele geçirildi. Çoğu robot süpürge olan elektronik eşyaların piyasa değeri 45 milyon lira.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aldığı istihbaratı değerlendirerek yaptığı operasyonda, transit olarak geçmesi gerekirken ülkede saklanan piyasa değeri 45 milyon lira olan robot süpürge, cep telefonu ve birçok elektronik eşya ele geçirdi. Konuyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbaratı değerlendirerek İstanbul genelinde ilçelerde Türkiye’den transit olarak geçmesi gerekirken sınır dışına çıkarılmayan, robot süpürge, cep telefonu, tv aparatları ve sigara dolum makinelerini saklayanların peşine düştü. Ekipler birden çok ilçede operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, kaçakçılar tarafından ülkeye sokulan 3 TIR dolusu kaçak eşyayı Gebze’de bir depoda 9 farklı kamyona yükleyerek İstanbul’un 9 farklı ilçesine dağıtıldığı tespit etti. Eş zamanlı operasyonla tüm ilçelerde ise operasyon yapıldı.
Piyasa değeri 45 milyon lira
Çalışmalar neticesinde, 4 bin 197 elektronik süpürge, bin 195 adet cep telefonu, 3 bin 690 adet akıllı televizyon aparatı, 314 adet tüy toplayıcı, 319 adet epilasyon cihazı ve 1 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler sergilenirken piyasa değerlerinin toplam 45 milyon lira olduğu öğrenildi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor.