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Kahramanmaraş'ta bir genç kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan ailesini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir genç kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan ailesini öldürdü
Kahramanmaraş'ta intihara kalkışan bir genç, kendisine engel olmak isteyen ailesini katlettikten sonra canına kıydı. 5 kişi hayatını kaybetti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T08:40+0300
2022-08-10T08:40+0300
türkiye
kahramanmaraş
intihar
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Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda B.Ö. (22), elindeki maket bıçağıyla evlerinin damına çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. B.Ö'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö., oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö, bu sırada babasının beylik tabancasını alarak M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.Olayda anne, ağabey ve kardeşi olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye sevk edilen baba da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.
türkiye
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, intihar

Kahramanmaraş'ta bir genç kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan ailesini öldürdü

08:40 10.08.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA
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Kahramanmaraş'ta intihara kalkışan bir genç, kendisine engel olmak isteyen ailesini katlettikten sonra canına kıydı. 5 kişi hayatını kaybetti.
Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda B.Ö. (22), elindeki maket bıçağıyla evlerinin damına çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. B.Ö'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö., oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö, bu sırada babasının beylik tabancasını alarak M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.
Olayda anne, ağabey ve kardeşi olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye sevk edilen baba da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.
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