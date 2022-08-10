https://tr.sputniknews.com/20220810/kahramanmarasta-bir-genc-kendisini-intihardan-vazgecirmeye-calisan-ailesini-oldurdu-1059738898.html

Kahramanmaraş'ta bir genç kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan ailesini öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir genç kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan ailesini öldürdü

Kahramanmaraş'ta intihara kalkışan bir genç, kendisine engel olmak isteyen ailesini katlettikten sonra canına kıydı. 5 kişi hayatını kaybetti. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T08:40+0300

2022-08-10T08:40+0300

2022-08-10T08:40+0300

türkiye

kahramanmaraş

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg

Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda B.Ö. (22), elindeki maket bıçağıyla evlerinin damına çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. B.Ö'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö., oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö, bu sırada babasının beylik tabancasını alarak M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.Olayda anne, ağabey ve kardeşi olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye sevk edilen baba da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kahramanmaraş, intihar