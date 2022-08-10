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https://tr.sputniknews.com/20220810/karamanda-kafeye-silahli-saldiri-6-yarali-1059733081.html
Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
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Karaman'da bir kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı

02:12 10.08.2022
© İHA / ALİ RIZA DAĞLI-Karaman'da bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu kafe önünde oturan 6 kişi yaralandı.
Karaman'da bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu kafe önünde oturan 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© İHA / ALİ RIZA DAĞLI-
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Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Karaman'da bir kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.
Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.
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