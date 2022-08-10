https://tr.sputniknews.com/20220810/karamanda-kafeye-silahli-saldiri-6-yarali-1059733081.html

Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı

Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T02:12+0300

2022-08-10T02:12+0300

2022-08-10T02:12+0300

türkiye

karaman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059732935_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_b05c2e2d65e2dfa1f16698e3cc5c8bff.jpg

Karaman'da bir kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

türkiye

karaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karaman