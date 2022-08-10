https://tr.sputniknews.com/20220810/karamanda-kafeye-silahli-saldiri-6-yarali-1059733081.html
Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T02:12+0300
2022-08-10T02:12+0300
2022-08-10T02:12+0300
türkiye
karaman
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Karaman'da bir kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.
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karaman
Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı
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Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Karaman'da bir kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.
Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.