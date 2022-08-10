https://tr.sputniknews.com/20220810/kocaelinin-icme-suyunu-karsilayan-barajin-cevresi-cop-altinda-kaldi-1059733868.html

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan barajın çevresi çöp altında kaldı

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan barajın çevresi çöp altında kaldı

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 69’lara kadar düştü. Bölgeye piknik yapmaya gelen bazı vatandaşların... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T02:38+0300

2022-08-10T02:38+0300

2022-08-10T02:38+0300

türkiye

kocaeli

başiskele

çöp

plastik çöp

baraj

tepki

içme suyu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059733990_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0e62b0c66fd20c5e05ef0f6c3301ad.jpg

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda yaz ayında su seviyesi yüzde 69’lara kadar gerilerken, vatandaşlar bölgede piknik yapmaya ve balık tutmaya geldi. Bazı vatandaşlar geçen yıllara oranla su seviyesinin çok çabuk düştüğünü söyledi.Baraj çevresine piknik yapmaya gelen kişilerin bıraktıkları çöpler ise göze çarptı. Çöp konteynerin boş olmasına rağmen çöplerin kentin içme kaynağının olduğu baraja ve çevresine atılmasına bazı kişiler tepki gösterdi.'Son 5-6 yıl içerisinde en hızlı su düşüşü bu yıl yaşandı'Ailesiyle balık tutmaya gelen Faruk Filiz, "Gözlemlerime göre son 5-6 yıl içerisinde en hızlı su düşüşü bu yıl yaşandı. Bu kadar düşüşün sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Her zaman buralara ailemle birlikte balık tutmaya gelirim. 3 hafta önce buraya geldiğimde su seviyesi ciddi derece yüksekti. Bu kadar kısa sürede su seviyesinin düşmesi dikkatimi çekti" dedi.'İnsan evladı doğayı bu hale koyar mı, içtiğimiz sulara çöp atılır mı?'Piknik yapmaya gelen 81 yaşındaki Asiye Kars, "Çöplerin etrafa atılması insanlara yakışmıyor. Simitler, içki şişeleri, poşetler etrafa atılmaz. Çöp konteyneri var, gidip oraya atsınlar. İnsan evladı doğayı bu hale koyar mı, içtiğimiz sulara çöp atılır mı? Tüm yangınlar bu çöplerden çıkıyor" diye konuştu.'Kimsenin buraya çöp bırakmasını istemiyoruz'Çöplerin çevreye atılmasına tepki gösteren Yaşar Kars, “Etraf çöp dolu. İnsanlar piknik yapıyor ama doğanın kıymetini bilmiyor. Çocuklarımıza bırakacak bir şeyimiz kalmayacak. Burada piknik yapan kişilerin çöplerini çöp kutusuna atmalarını rica ediyoruz, kimsenin buraya çöp bırakmasını istemiyoruz. Biz sürekli buraya gelmeyiz ama doğamızın kıymetini bilen insanlarız” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220803/trabzon-limaninda-yapilan-dip-taramasinda-100-ton-cop-cikti-1059452947.html

türkiye

kocaeli

başiskele

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, başiskele, çöp, plastik çöp, baraj, tepki, içme suyu