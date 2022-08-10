https://tr.sputniknews.com/20220810/madrid-belediye-baskanina-telefon-sakasi-savasa-katilmalari-icin-ukraynalilari-gonderebiliriz-1059765453.html
Telefon şakası mağduru Madrid Belediye Başkanı: Savaşa katılmaları için Ukraynalıları gönderebiliriz
Telefon şakası mağduru Madrid Belediye Başkanı: Savaşa katılmaları için Ukraynalıları gönderebiliriz
İspanya'nın başkenti Madrid'in Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, üst düzey bir Ukraynalı yetkili olduklarını söyleyen muhatabına, Rusya'ya karşı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T17:30+0300
2022-08-10T17:30+0300
2022-08-10T17:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
ispanya
madrid
belediye
belediye başkanı
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Reddit üzerinden görüntüleri yayınlanan şakada, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, üst düzey bir Ukraynalı yetkili olduklarını söyleyen biriyle telefonda görüştü. Arayan Rus komedyenin Ukraynalı yetkili olduğunu düşünen Belediye Başkanı, "Rusya'ya karşı savaşmaları için daha fazla asker sağlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinden sonra gerçekleşen telefon görüşmesinde Belediye Başkanı Almeida, savaşacak yaştaki Ukraynalı erkekleri Rusya'ya karşı savaşıp 'cephede ölmek ya da kazanmak için' Ukrayna'ya gönderebilecekleri sözünü verdi.Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, ünlü isimlere gizli kalmasını umdukları telefon görüşmeleriyle şaka yaptıkları videolarla tanınıyor. Rus komedyenler, Rus medyasına verdiği demeçte, İspanyol politikacıyla temasa geçmek için Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko olduklarını söylediklerini belirtti.İkili, Almeida'ya ayrıca, Belediye'nin Madrid'deki Ruslara ait olan evlere el koyup, Ukraynalılara 'ücretsiz olarak' verip veremeyeceğini sordu. Soruya dolaylı yanıt veren Belediye Başkanı, İspanya'nın Rusya'ya karşı getirilen yaptırımları uygulamak için elinden geleni yaptığını söylerken, Belediye'nin kentte Brüksel'in emriyle el konulan herhangi bir Rus mülkü tanımlamadığını kaydetti. Kişisel görüşleri sorulan Başkan Almeida, "Rus alçaklarını burada, İspanya'da ve Madrid'de cezalandırmak gerekiyor" dedi.
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ukrayna, rusya, ispanya, madrid, belediye, belediye başkanı
Telefon şakası mağduru Madrid Belediye Başkanı: Savaşa katılmaları için Ukraynalıları gönderebiliriz
17:30 10.08.2022 (güncellendi: 17:34 10.08.2022) Abone ol
İspanya'nın başkenti Madrid'in Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, üst düzey bir Ukraynalı yetkili olduklarını söyleyen muhatabına, Rusya'ya karşı savaşmaları için Ukraynalı erkekleri Madrid'in ülkelerine geri gönderebileceğini söyledi.
Reddit
üzerinden görüntüleri yayınlanan şakada, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, üst düzey bir Ukraynalı yetkili olduklarını söyleyen biriyle telefonda görüştü.
Arayan Rus komedyenin Ukraynalı yetkili olduğunu düşünen Belediye Başkanı, "Rusya'ya karşı savaşmaları için daha fazla asker sağlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinden sonra gerçekleşen telefon görüşmesinde Belediye Başkanı Almeida, savaşacak yaştaki Ukraynalı erkekleri Rusya'ya karşı savaşıp 'cephede ölmek ya da kazanmak için' Ukrayna'ya gönderebilecekleri sözünü verdi.
Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, ünlü isimlere gizli kalmasını umdukları telefon görüşmeleriyle şaka yaptıkları videolarla tanınıyor. Rus komedyenler, Rus medyasına verdiği demeçte, İspanyol politikacıyla temasa geçmek için Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko olduklarını söylediklerini belirtti.
İkili, Almeida'ya ayrıca, Belediye'nin Madrid'deki Ruslara ait olan evlere el koyup, Ukraynalılara 'ücretsiz olarak' verip veremeyeceğini sordu. Soruya dolaylı yanıt veren Belediye Başkanı, İspanya'nın Rusya'ya karşı getirilen yaptırımları uygulamak için elinden geleni yaptığını söylerken, Belediye'nin kentte Brüksel'in emriyle el konulan herhangi bir Rus mülkü tanımlamadığını kaydetti.
Kişisel görüşleri sorulan Başkan Almeida, "Rus alçaklarını burada, İspanya'da ve Madrid'de cezalandırmak gerekiyor" dedi.