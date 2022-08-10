https://tr.sputniknews.com/20220810/madrid-belediye-baskanina-telefon-sakasi-savasa-katilmalari-icin-ukraynalilari-gonderebiliriz-1059765453.html

Telefon şakası mağduru Madrid Belediye Başkanı: Savaşa katılmaları için Ukraynalıları gönderebiliriz

Telefon şakası mağduru Madrid Belediye Başkanı: Savaşa katılmaları için Ukraynalıları gönderebiliriz

İspanya'nın başkenti Madrid'in Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, üst düzey bir Ukraynalı yetkili olduklarını söyleyen muhatabına, Rusya'ya karşı... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T17:30+0300

2022-08-10T17:30+0300

2022-08-10T17:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

ispanya

madrid

belediye

belediye başkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044347236_0:0:1597:898_1920x0_80_0_0_590be471014062608ea8847013414d3f.jpg

Reddit üzerinden görüntüleri yayınlanan şakada, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, üst düzey bir Ukraynalı yetkili olduklarını söyleyen biriyle telefonda görüştü. Arayan Rus komedyenin Ukraynalı yetkili olduğunu düşünen Belediye Başkanı, "Rusya'ya karşı savaşmaları için daha fazla asker sağlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinden sonra gerçekleşen telefon görüşmesinde Belediye Başkanı Almeida, savaşacak yaştaki Ukraynalı erkekleri Rusya'ya karşı savaşıp 'cephede ölmek ya da kazanmak için' Ukrayna'ya gönderebilecekleri sözünü verdi.Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, ünlü isimlere gizli kalmasını umdukları telefon görüşmeleriyle şaka yaptıkları videolarla tanınıyor. Rus komedyenler, Rus medyasına verdiği demeçte, İspanyol politikacıyla temasa geçmek için Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko olduklarını söylediklerini belirtti.İkili, Almeida'ya ayrıca, Belediye'nin Madrid'deki Ruslara ait olan evlere el koyup, Ukraynalılara 'ücretsiz olarak' verip veremeyeceğini sordu. Soruya dolaylı yanıt veren Belediye Başkanı, İspanya'nın Rusya'ya karşı getirilen yaptırımları uygulamak için elinden geleni yaptığını söylerken, Belediye'nin kentte Brüksel'in emriyle el konulan herhangi bir Rus mülkü tanımlamadığını kaydetti. Kişisel görüşleri sorulan Başkan Almeida, "Rus alçaklarını burada, İspanya'da ve Madrid'de cezalandırmak gerekiyor" dedi.

ukrayna

rusya

ispanya

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, rusya, ispanya, madrid, belediye, belediye başkanı