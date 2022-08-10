https://tr.sputniknews.com/20220810/munih-havalimaninda-grev-36-ucus-iptal-edildi-1059771602.html

Münih Havalimanı'nda grev: 36 uçuş iptal edildi

Münih Havalimanı'nda grev: 36 uçuş iptal edildi

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye

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havalimanı

grev

uçuş

iptal

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Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.Grevin 'uyarı' niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.

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münih, havalimanı, grev, uçuş, iptal