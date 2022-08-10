Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220810/munih-havalimaninda-grev-36-ucus-iptal-edildi-1059771602.html
Münih Havalimanı'nda grev: 36 uçuş iptal edildi
Münih Havalimanı'nda grev: 36 uçuş iptal edildi
Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T20:06+0300
2022-08-10T20:06+0300
dünya
münih
havalimanı
grev
uçuş
iptal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059771741_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_82d86c99393421c7c5b31312c4557147.jpg
Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.Grevin 'uyarı' niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/ispanyada-ryanair-hava-yolu-sirketi-calisanlari-greve-basladi--1059645813.html
münih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059771741_108:0:757:487_1920x0_80_0_0_8b67fc6ef6cd7de23e51c1ea876587d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
münih, havalimanı, grev, uçuş, iptal

Münih Havalimanı'nda grev: 36 uçuş iptal edildi

20:06 10.08.2022
© AAMünih Havalimanı
Münih Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.
Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.
Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.
Grevin 'uyarı' niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.
Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.
Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.
Ryanair - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
DÜNYA
İspanya'da Ryanair hava yolu şirketi çalışanları greve başladı
8 Ağustos, 11:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала