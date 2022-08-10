https://tr.sputniknews.com/20220810/pac-man-oyunu-film-oluyor-1059747145.html
Pac-Man oyunu, film oluyor
Pac-Man oyunu, film oluyor
Pac-Man film olmaya hazırlanıyor. Oyun dünyasının ikonik karakteri solo bir projeyle yeniden beyaz perdeye taşınıyor. 10.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-10T12:38+0300
2022-08-10T12:38+0300
2022-08-10T12:45+0300
film
yaşam
pac-man
oyun
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Video oyunlarından uyarlanan filmlere bir yenisi daha ekleniyor. 1980'lerin ikonik atari oyunu Pac-Man’in live-action film uyarlaması için Bandai Namco Entertainment ve Wayfarer Studios'ta çalışmalara başlandı.Beyaz Perde’nin aktardığına göre Pac-Man filmi, Justin Baldoni, Manu Gargi, Tim Kwok ve Andrew Calof ile birlikte yapımcılık yapacak olan Lightbeam Entertainment'tan Chuck Williams'ın orijinal fikrine dayanacak. Chuck Williams, yine bir video oyunundan uyarlanan Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filminin yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.İlk olarak 1980'de ABD'de tanıtılan ve orijinal olarak Japonya'da Puck Man olarak adlandırılan Pac-Man, madeni parayla çalışan bir oyundu. Daha sonra farklı platformlarda varlığını sürdürerek tüm zamanların en iyi bilinen oyunlarından biri haline gelen Pac-Man oyununda, renkli hayaletler tarafından takip edilen Pac-Man giderek zorlaşan labirentlerde küçük topçukları yiyor.
https://tr.sputniknews.com/20170130/pac-man-masaya-nakamura-1026988836.html
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film, pac-man, oyun
Pac-Man oyunu, film oluyor
12:38 10.08.2022 (güncellendi: 12:45 10.08.2022) Abone ol
Pac-Man film olmaya hazırlanıyor. Oyun dünyasının ikonik karakteri solo bir projeyle yeniden beyaz perdeye taşınıyor.
Video oyunlarından uyarlanan filmlere bir yenisi daha ekleniyor. 1980'lerin ikonik atari oyunu Pac-Man’in live-action film uyarlaması için Bandai Namco Entertainment ve Wayfarer Studios'ta çalışmalara başlandı.
Beyaz Perde’nin aktardığına göre Pac-Man filmi, Justin Baldoni, Manu Gargi, Tim Kwok ve Andrew Calof ile birlikte yapımcılık yapacak olan Lightbeam Entertainment'tan Chuck Williams'ın orijinal fikrine dayanacak. Chuck Williams, yine bir video oyunundan uyarlanan Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filminin yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.
İlk olarak 1980'de ABD'de tanıtılan ve orijinal olarak Japonya'da Puck Man olarak adlandırılan Pac-Man, madeni parayla çalışan bir oyundu. Daha sonra farklı platformlarda varlığını sürdürerek tüm zamanların en iyi bilinen oyunlarından biri haline gelen Pac-Man oyununda, renkli hayaletler tarafından takip edilen Pac-Man giderek zorlaşan labirentlerde küçük topçukları yiyor.