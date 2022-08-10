https://tr.sputniknews.com/20220810/vibrator-sadece-seks-oyuncagi-degil-cesitli-hastaliklarin-derdine-de-derman-oluyor-1059773914.html

Vibratör sadece 'seks oyuncağı' değil: Çeşitli hastalıkların derdine de derman oluyor

Vibratör sadece 'seks oyuncağı' değil: Çeşitli hastalıkların derdine de derman oluyor

Vibratörler bugün dünya çapında milyonlarca insan tarafından keyifli bir cinsellik deneyimi için kullanılıyor. Fakat vibratörler, bir diğer kullanımıyla seks... 10.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-10T21:44+0300

2022-08-10T21:44+0300

2022-08-10T21:44+0300

yaşam

vibratör

orgazm

migren

bel

kronik ağrı

vajina

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Keşfedilişi oldukça eski ancak Sex and The City dizisinin 90’lı yıllarda yayınlanmasıyla birlikte vibratörler, tercih eden milyonlarca insanın yatak odalarında hatırı sayılır bir yere sahip.iNews’te yer alan habere göre seks oyuncakları, kullanan kişilerin orgazma daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmasının yanı sıra birçok sağlık problemlerinin çözümünde de kullanılıyor.Birçok insan vibratörleri sinüs problemleri, migren tedavisi, hatta emzirmeye yardımcı olması amacıyla kullandığını aktarıyor.1880’lerde Joseph Granville tarafından icat edilen vibratör, ilk zamanlarda kas ağrısı olan erkek hastaların tedavisinde kullanılmak üzere doktorlara satılıyordu. Vibratörün icadının üzerinden 100 yıldan uzun bir süre geçti ancak bugün bu kelime ilk duyulduğu anda akla gelen şey, hızlı orgazma ulaşmada yardımcı seks oyuncağı.Tedavi amaçlı kullanıma uygun Fakat araştırmalar ve uzmanlar, vibratörün birçok sağlık sorununun tedavisinde de kullanılabileceğini belirtiyor. Journal of Urology, dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, vibratörlerin pelvik taban tedavisinde kadınlara tavsiye edilebileceği ifade ediliyor.Birleşik Krallık’taki doktorlar da vibratörlerin Ulusal Sağlık Sistemi’ne kaydedilmesi gerektiğini söylüyor.Birleşik Krallık'ın ilk 'kadın dostu seks mağazası' yöneticisi Renee Denyer, vibratörlerin bazen ‘asıl amaçları’ için kullanılmak üzere satın alındığını söylüyor.En yaygın kullanılan ‘Rampant Rabbit’ modeli vibratörün yanı sıra ‘The Hitachi Magic Wand’in ilk başlarda sporcular için üretilen bir masaj aleti olduğunu belirten Denyer, kısa süre sonra orgazm için de harika bir seçenek olarak keşfedildiğini söyledi.Lincoln’de yaşayan 53 yaşındaki Jason Whittaker de, bir gün ziyaret için gittiği, sırt ağrılarından muzdarip ‘koyu katolik’ annesinin vibratörle kendine masaj yaptığını görünce şaşırdığını söylüyor:“Çantasından bir çeşit masaj aleti çıkarmasını bekliyordum ama ince bir seks oyuncağı çıkartarak boynuna masaj yaptı”Uzmanlara göre vibratörler, boyun ve sırt ağrılarını hafifletmesinin yanı sıra cinsel sağlık açısından da oldukça önemli bir yere sahip.Psikoseksüel terapist Selena Doggett-Jones, vajinismustan musdarip olan hastalarına (Vajinismus, vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesi ya da ağrılı gerçekleşmesine neden olur) genellikle vibratör seçeneği sunduklarını aktarıyor.Denyer, kanser tedavisi sırasında kemoterapi ve radyoterapi uygulanan kişilerin vajinal kuruluğun önüne geçmek ve düşük libidoya yardımcı olmak amacıyla seks oyuncakları satın alan müşterileri olduğunu da söylüyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin yorgunluk, kansere sahip olma endişesi, güven kaybı, vücuttaki değişiklikler, hormon seviyeleri ve kanser ilaçlarının yan etkileri nedeniyle seks hayatının etkilenebileceğini belirtiyor.Florida’da yaşayan Sarah Locke da çocukları olduktan sonra yatak odasının dışında da vibratörleri hayatına kattığını aktardı. Emzirme döneminde memesindeki bir kanalda tıkanıklık olduğu sırada yeniden açmak için vibratör kullandığını belirten Locke, bunun arkadaş grubu arasında ‘anne tüyosu’ olarak paylaşıldığını söylüyor.Bununla birlikte kronik migrenden mustarip olan Locke, vibratörü şakaklarına uygulayarak rahatladığını ifade etti. Burnundaki tıkanıklığı açmak ve sinüzit sorunlarına çözüm üretmek açısından da vibratörün işe yaradığını belirten Locke, ilk çocuğunun doğumundan sonra yaşadığı pelvik ağrılarına çözüm olarak fizyoterapistinin daha fazla orgazm olması yönündeki tavsiyeleri üzerine vibratörün kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vibratör, orgazm, migren, bel, kronik ağrı, vajina