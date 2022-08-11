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12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 12 Dev Adam, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
ukrayna
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Pota altında ve dış sayı atışlarıyla sarılar üreten Ergin Ataman'ın öğrencileri ilk çeyreği 25-12 önde noktaladı.Ergin Ataman, Shane Larkin'in maç kadrosunda olmadığı gecede sık sık rotasyona giderken Alperen Şengün ve Sadık Emre Kabaca ile sayılar üreten Milli Takım devreye 49-29 üstünlükle girdi.Türkiye A Milli Takım maç boyu üstün oynadığı karşılaşmada üçüncü çeyreği 75-48 önde kapatırken maçı da 96-70'lik skorla kazandı.Türkiye A Milli Takımında Cedi Osman 17, Alperen Şengün 15 ve Furkan Korkmaz 14 sayıyla oynadı. Ukrayna’da ise Artem Pustovyi 16 sayı kaydetti.Sıradaki rakip Luka Doncic'li SlovenyaMilliler, hazırlık maçları kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Slovenya ve 14 Ağustos Pazar günü de saat 19.00’da Polonya ile karşı karşıya gelecek.
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basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, ukrayna

12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti

23:09 11.08.2022 (güncellendi: 23:12 11.08.2022)
© AA12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 12 Dev Adam, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Pota altında ve dış sayı atışlarıyla sarılar üreten Ergin Ataman'ın öğrencileri ilk çeyreği 25-12 önde noktaladı.

Ergin Ataman, Shane Larkin'in maç kadrosunda olmadığı gecede sık sık rotasyona giderken Alperen Şengün ve Sadık Emre Kabaca ile sayılar üreten Milli Takım devreye 49-29 üstünlükle girdi.
© AA12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
© AA
Türkiye A Milli Takım maç boyu üstün oynadığı karşılaşmada üçüncü çeyreği 75-48 önde kapatırken maçı da 96-70'lik skorla kazandı.
Türkiye A Milli Takımında Cedi Osman 17, Alperen Şengün 15 ve Furkan Korkmaz 14 sayıyla oynadı. Ukrayna’da ise Artem Pustovyi 16 sayı kaydetti.
© AA12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
© AA

Sıradaki rakip Luka Doncic'li Slovenya

Milliler, hazırlık maçları kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Slovenya ve 14 Ağustos Pazar günü de saat 19.00’da Polonya ile karşı karşıya gelecek.
© AA12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti
© AA
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