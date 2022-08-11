https://tr.sputniknews.com/20220811/12-dev-adam-ukraynayi-farkli-maglup-etti-1059821418.html

12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti

12 Dev Adam, Ukrayna'yı farklı mağlup etti

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan 12 Dev Adam, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T23:09+0300

2022-08-11T23:09+0300

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spor

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

ukrayna

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Pota altında ve dış sayı atışlarıyla sarılar üreten Ergin Ataman'ın öğrencileri ilk çeyreği 25-12 önde noktaladı.Ergin Ataman, Shane Larkin'in maç kadrosunda olmadığı gecede sık sık rotasyona giderken Alperen Şengün ve Sadık Emre Kabaca ile sayılar üreten Milli Takım devreye 49-29 üstünlükle girdi.Türkiye A Milli Takım maç boyu üstün oynadığı karşılaşmada üçüncü çeyreği 75-48 önde kapatırken maçı da 96-70'lik skorla kazandı.Türkiye A Milli Takımında Cedi Osman 17, Alperen Şengün 15 ve Furkan Korkmaz 14 sayıyla oynadı. Ukrayna’da ise Artem Pustovyi 16 sayı kaydetti.Sıradaki rakip Luka Doncic'li SlovenyaMilliler, hazırlık maçları kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Slovenya ve 14 Ağustos Pazar günü de saat 19.00’da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, ukrayna