https://tr.sputniknews.com/20220811/15-ayin-zirvesinde-cari-acik-haziranda-35-milyar-dolara-yukseldi-1059794700.html

15 ayın zirvesinde: Cari açık haziranda 3.5 milyar dolara yükseldi

15 ayın zirvesinde: Cari açık haziranda 3.5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre Haziran ayında da cari dengede 3,46 milyar dolar açık kaydedildi. Böylelikle cari açık... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T10:51+0300

2022-08-11T10:51+0300

2022-08-11T10:51+0300

ekonomi

tcmb

cari denge

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Cari denge Haziran ayında milyar dolar 3,46 milyar dolar açık verdi. TCMB verilerine göre yıllıklandırılmış cari açıkta da yükseliş ivmesi sürdü. Buna göre Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 32,7 milyar dolar oldu. Böylelikle yıllıklandırılmış cari açıkta 15 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.Haziran'da turizmi de içeren hizmetler dengesi kaynaklı 4,02 milyar dolarlık giriş olmasına rağmen, 6,43 milyar dolarlık dış ticaret açığı izlendi. Hizmetler dengesi içindeki seyahat kaleminden 2,73 milyar dolarlık katkı geldi.Altın ve enerji hariç cari denge ise Haziran'da 4,29 milyar dolarlık fazla verdi. Haziran ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar olurken portföy yatırımları 1,6 milyar dolar tutarında net çıkış kaydetti. Haziran ayında resmi rezervlerde ise 1,96 milyar dolar net azalış gözlendi.Net hata noksan kaleminde Haziran ayında da hızlı giriş izlendi. Verilere göre Haziran'da net hata noksan girişi 3,98 milyar dolar oldu. Böylelikle 2020 Kasım ayından bu yana aylık bazda en yüksek net hata noksan girişi yaşandı.

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tcmb, cari denge