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ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü
ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü
ABD'nin Indiana eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 39 evde hasar oluştu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T04:36+0300
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dünya
abd
patlama
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Evansville şehrinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamada 39 evin hasar gördüğü belirtildi.Polis ve itfaiye hasar gören evlerin yıkılma riski olduğunu belirterek, halktan bölgeyi boşaltmasını istedi.Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
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abd, patlama, ev, indiana

ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü

04:36 11.08.2022 (güncellendi: 04:38 11.08.2022)
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© REUTERS / Cheney Orr
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ABD'nin Indiana eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 39 evde hasar oluştu.
Evansville şehrinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamada 39 evin hasar gördüğü belirtildi.
Polis ve itfaiye hasar gören evlerin yıkılma riski olduğunu belirterek, halktan bölgeyi boşaltmasını istedi.
Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
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