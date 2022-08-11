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ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü
ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü
ABD'nin Indiana eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 39 evde hasar oluştu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T04:36+0300
2022-08-11T04:36+0300
2022-08-11T04:38+0300
dünya
abd
patlama
ev
indiana
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Evansville şehrinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamada 39 evin hasar gördüğü belirtildi.Polis ve itfaiye hasar gören evlerin yıkılma riski olduğunu belirterek, halktan bölgeyi boşaltmasını istedi.Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
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abd, patlama, ev, indiana
ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü
04:36 11.08.2022 (güncellendi: 04:38 11.08.2022) Abone ol
ABD'nin Indiana eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 39 evde hasar oluştu.
Evansville şehrinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamada 39 evin hasar gördüğü belirtildi.
Polis ve itfaiye hasar gören evlerin yıkılma riski olduğunu belirterek, halktan bölgeyi boşaltmasını istedi.
Can kaybının artmasından endişe ediliyor.