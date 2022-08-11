https://tr.sputniknews.com/20220811/cumhurbaskani-erdogandan-eren-bulbul-ve-ferhat-gediki-anma-mesaji-1059819951.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T22:13+0300

2022-08-11T22:13+0300

2022-08-11T22:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan