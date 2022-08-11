Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum" paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz."
Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2022
Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz. pic.twitter.com/ohfXwqOFoW
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.