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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı

22:13 11.08.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum" paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.
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