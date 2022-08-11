https://tr.sputniknews.com/20220811/deterjan-pazari-isimli-firmanin-yoneticisi-gozaltina-alindi-1059810150.html

'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı

'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T16:09+0300

2022-08-11T16:09+0300

2022-08-11T16:09+0300

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şirket

dolandırıcılık

gözaltı

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Fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerin de ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi Kocabaş ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce aramalar yapıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220811/deterjan-pazari-yoneticisi-konustu-halki-dolandirdigimiz-gibi-mevzular-oldukca-malzeme-satamiyoruz-1059795932.html

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türkiye, ankara, şirket, dolandırıcılık, gözaltı