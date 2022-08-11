https://tr.sputniknews.com/20220811/deterjan-pazari-isimli-firmanin-yoneticisi-gozaltina-alindi-1059810150.html
'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı
'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T16:09+0300
2022-08-11T16:09+0300
2022-08-11T16:09+0300
türkiye
türkiye
ankara
şirket
dolandırıcılık
gözaltı
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Fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerin de ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi Kocabaş ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce aramalar yapıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220811/deterjan-pazari-yoneticisi-konustu-halki-dolandirdigimiz-gibi-mevzular-oldukca-malzeme-satamiyoruz-1059795932.html
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türkiye, ankara, şirket, dolandırıcılık, gözaltı
'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi Kocabaş'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerin de ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi Kocabaş ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce aramalar yapıldığı öğrenildi.