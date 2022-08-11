Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220811/deterjan-pazari-isimli-firmanin-yoneticisi-gozaltina-alindi-1059810150.html
'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı
'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T16:09+0300
2022-08-11T16:09+0300
türkiye
türkiye
ankara
şirket
dolandırıcılık
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059809995_0:43:1600:942_1920x0_80_0_0_2facfb00ed8e7b8940149087b5b94c4e.jpg
Fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerin de ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi Kocabaş ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce aramalar yapıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220811/deterjan-pazari-yoneticisi-konustu-halki-dolandirdigimiz-gibi-mevzular-oldukca-malzeme-satamiyoruz-1059795932.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059809995_0:0:1600:1199_1920x0_80_0_0_4be14f4486071ebcd9ecac7a5747da58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, şirket, dolandırıcılık, gözaltı

'Deterjan Pazarı' isimli firmanın yöneticisi gözaltına alındı

16:09 11.08.2022
© İHA / EVREN DOĞRUSabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı
Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA / EVREN DOĞRU
Abone olTelegram
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabun üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi Kocabaş'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerin de ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi Kocabaş ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce aramalar yapıldığı öğrenildi.
Deterjan Pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
Türkiye
Deterjan Pazarı yöneticisi: Halkı dolandırdığımız gibi mevzular oldukça malzeme satamıyoruz
12:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала