https://tr.sputniknews.com/20220811/estonya-schengen-vizesi-olan-ruslara-sinirlarini-kapatacak-1059801036.html

Estonya, Schengen vizesi olan Ruslara sınırlarını kapatacak

Estonya, Schengen vizesi olan Ruslara sınırlarını kapatacak

Estonya, daha önce ülke tarafından Schengen vizesi verilen Rusya vatandaşlarına sınırlarını kapatma kararı aldı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T13:57+0300

2022-08-11T13:57+0300

2022-08-11T14:51+0300

ukrayna krizi

estonya

rusya

schengen

vize

sınır

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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, “Bir hafta sonra, Estonya tarafından verilen Schengen vizeleriyle ilgili bir yaptırım uygulamaya alınacak. Söz konusu vizeye sahip (Rusya vatandaşlarına) sınırlamalar getirilecek, Estonya’ya girişleri yasaklanacak” açıklamasını yaptı.Ayrıca Reinsalu, söz konusu yasakta istisnalar da uygulanacağını kaydederek başka ülkeler tarafından Schengen vizesi verilen Rusya vatandaşlarının Estonya’ya giriş yapabileceklerini söyledi.Diğer yandan söz konusu yasak, diplomatik temsilcilik çalışanları, işi uluslararası taşımacılıkla ilgili olanlar, ülkeye insani sebeplerle gelecek kişiler, Estonya’da yaşayan akrabalarını ziyaret edecek olan vatandaşlar ve AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı bulunanlar için de geçerli olmayacak.Estonya Dışişleri Bakanı, getirilen yasağın 50 bin kişinin Estonya’ya girişlerini etkileyeceğini belirtti.Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından sonra AB, Rusya ile arasındaki kolaylaştırılmış vize uygulamasını durdurdu. Söz konusu uygulama, resmi görevi olanlar ile girişimcilerin vize başvurusu süreçlerini kolaylaştırıyordu.Daha önce Estonya ve Finlandiya hükümetleri, AB ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi vermeyi tamamen durdurmaları çağrısını yapmıştı. Bunun üstüne Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkilileri, AB ülkelerinin Rus turistlere vize verme konusunda koordine adımlar atılmasını ele alacaklarını kaydetti.Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi’nden değerlendirmeRusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Ruslara Schengen vizesi verilmesinin yasaklanması konusunun Avrupa Birliği'ndeki tartışmaların merkezinde olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Çijov, “Bu konunun şu an için Avrupa Birliği'ndeki tartışmaların merkezine oturduğunu söylemek için en azından biraz erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce AB Komisyonu basın sözcüsü, Ruslara turist vizesinin verilmemesi ile ilgili konuların AB düzeyinde tartışıldığını bildirmişti.

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