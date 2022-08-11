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https://tr.sputniknews.com/20220811/galatasaraydan-erden-timur-aciklamasi-zamanlamasi-manidar--1059785701.html
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması: Zamanlaması manidar
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması: Zamanlaması manidar
Galatasaray'ın, Başkan Dursun Özbek'in yönetim kurulunda yer alan Erdem Timur hakkında basına yansıyan iddialara ilişkin yayınladığı açıklamada, "Şaşkınlıkla... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T02:08+0300
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spor
galatasaray
açıklama
spor toto süper lig
erdem timur
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Galatasaray Kulübü, Başkan Vekili Erden Timur hakkında açıklama yayınladı.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin, 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."
https://tr.sputniknews.com/20220809/erden-timur-yeniden-avrupa-sampiyonu-olacagiz-1059700543.html
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galatasaray, açıklama, spor toto süper lig, erdem timur

Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması: Zamanlaması manidar

02:08 11.08.2022 (güncellendi: 02:09 11.08.2022)
© AAErdem Timur
Erdem Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© AA
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Galatasaray'ın, Başkan Dursun Özbek'in yönetim kurulunda yer alan Erdem Timur hakkında basına yansıyan iddialara ilişkin yayınladığı açıklamada, "Şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin, 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır" denildi.
Galatasaray Kulübü, Başkan Vekili Erden Timur hakkında açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin, 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.

Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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Erden Timur: Galatasaray, yeniden Avrupa şampiyonu olacak
9 Ağustos, 14:57
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