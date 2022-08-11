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İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek
İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek
İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı duyuruldu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T16:49+0300
2022-08-11T16:50+0300
dünya
isveç
türkiye
gözaltı
dolandırıcılık
iade
kırmızı bülten
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Ülkenin devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.Yargıtay'ın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220804/adalet-bakani-bozdag-iade-taleplerimize-henuz-cevap-yok-1059487477.html
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isveç, türkiye, gözaltı, dolandırıcılık, iade, kırmızı bülten

İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

16:49 11.08.2022 (güncellendi: 16:50 11.08.2022)
© FSB / Fotoğraf bankasına girCasusluk-gözaltına alınma
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı duyuruldu.
Ülkenin devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.
Yargıtay'ın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.
2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.
Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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