https://tr.sputniknews.com/20220811/isvec-turkiyenin-kirmizi-bultenle-aradigi-dolandiriciyi-teslim-edecek-1059811438.html

İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı duyuruldu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T16:49+0300

2022-08-11T16:49+0300

2022-08-11T16:50+0300

dünya

isveç

türkiye

gözaltı

dolandırıcılık

iade

kırmızı bülten

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Ülkenin devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.Yargıtay'ın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.

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isveç, türkiye, gözaltı, dolandırıcılık, iade, kırmızı bülten