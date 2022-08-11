https://tr.sputniknews.com/20220811/italyada-bati-nil-virusu-vakalari-son-bir-haftada-yuzde-53-artti-1059819319.html

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

İtalya'da Batı Nil Virüsü vaka sayısı son bir haftada yüzde 53 oranında artış gösterdi. Bu virüs nedeniyle ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T21:52+0300

2022-08-11T21:52+0300

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türkiye

italya

bati nil virüsü

vaka

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İtalya'da Batı Nil Virüsü (BNV) vaka sayısının son bir haftada yüzde 53 oranında artış gösterdiği bildirildi.İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV'ye yakalananların sayısı geçen hafta 94 iken, 9 Ağustos itibarıyla 144'e çıktı.Açıklamada, ülkede son bir haftada BNV vakalarında görülen artışın yüzde 53'e denk geldiği belirtildi.BNV sebebiyle şu ana kadar ülke genelinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Batı Nil Virüsü Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

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