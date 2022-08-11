https://tr.sputniknews.com/20220811/kirsehirin-kaman-ilcesindeki-neset-ertas-heykeli-kimligi-belirsiz-kisilerce-parcalandi-1059823726.html

Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Neşet Ertaş heykeli, kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Neşet Ertaş heykeli, kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T23:53+0300

2022-08-11T23:53+0300

2022-08-11T23:58+0300

türkiye

neşet ertaş

kırşehir

heykel

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Kaman Belediyesi tarafından geçen dönem ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20180805/kalin-neset-ertas-icin-saz-calip-turku-soyledi-1034618688.html

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neşet ertaş, kırşehir, heykel