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Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Neşet Ertaş heykeli, kimliği belirsiz kişilerce parçalandı
Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Neşet Ertaş heykeli, kimliği belirsiz kişilerce parçalandı
Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T23:53+0300
2022-08-11T23:58+0300
türkiye
neşet ertaş
kırşehir
heykel
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Kaman Belediyesi tarafından geçen dönem ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20180805/kalin-neset-ertas-icin-saz-calip-turku-soyledi-1034618688.html
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neşet ertaş, kırşehir, heykel

Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Neşet Ertaş heykeli, kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

23:53 11.08.2022 (güncellendi: 23:58 11.08.2022)
© İHA / VAHİT ALDI-AW688103Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Neşet Ertaş heykeli, kimliği belirsiz kişilerce parçalandı
Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Neşet Ertaş heykeli, kimliği belirsiz kişilerce parçalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA / VAHİT ALDI-AW688103
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.
Kaman Belediyesi tarafından geçen dönem ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı.

Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi.

Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi.

Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İbrahim Kalın - Yavuz Bingöl - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2018
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