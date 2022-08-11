Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220811/kucukcekmecede-oyun-oynayan-cocuklar-okulun-parkini-yakti-1059783184.html
Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar okulun parkını yaktı
Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar okulun parkını yaktı
Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar bir ana okuluna ait parkı yaktı. Olayda kimse yaralanmazken çıkan alevler korkuttu. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T00:37+0300
2022-08-11T00:39+0300
park
okul
bahçe
darp
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059783257_0:456:750:878_1920x0_80_0_0_917e749514fcd19c3afffde0c572b452.jpg
Yangın, Küçükçekmece Cennet Mahallesindeki Behiye Selim Park Anaokulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana okulun parkında oynayan çocuklar, ateş yaktı. Daha sonra büyüyen ateş oyun alanına sıçradı. Tüm parkı saran alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çocuklar ise korkup olay yerinden kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı yangında vatandaşlar ve okulun bahçesinde oynayan diğer çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, parkta hasar meydana geldi. Çıkan yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Çıkan yangınla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Ali Akgün, “Çocuklar orada oyun oynuyordu, tutuşturup kaçtılar. Orası anaokulun parkıydı. Parkta çocuklar ve okulun bahçesinde çocuklar vardı. Bayağı alev vardı” diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059783257_0:385:750:948_1920x0_80_0_0_67d7f7876d8af6920b20586dd512372a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
park, okul, bahçe, darp

Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar okulun parkını yaktı

00:37 11.08.2022 (güncellendi: 00:39 11.08.2022)
© İHAKüçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar okulun parkını yaktı
Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar okulun parkını yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar bir ana okuluna ait parkı yaktı. Olayda kimse yaralanmazken çıkan alevler korkuttu.
Yangın, Küçükçekmece Cennet Mahallesindeki Behiye Selim Park Anaokulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana okulun parkında oynayan çocuklar, ateş yaktı. Daha sonra büyüyen ateş oyun alanına sıçradı. Tüm parkı saran alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çocuklar ise korkup olay yerinden kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı yangında vatandaşlar ve okulun bahçesinde oynayan diğer çocuklar korku dolu anlar yaşadı.
Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, parkta hasar meydana geldi. Çıkan yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Çıkan yangınla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Ali Akgün, “Çocuklar orada oyun oynuyordu, tutuşturup kaçtılar. Orası anaokulun parkıydı. Parkta çocuklar ve okulun bahçesinde çocuklar vardı. Bayağı alev vardı” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала