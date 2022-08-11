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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220811/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-tahili-aclik-ceken-afrika-yerine--batiya-gidiyor-1059816466.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tahılı ‘açlık çeken’ Afrika yerine Batı'ya gidiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tahılı ‘açlık çeken’ Afrika yerine Batı'ya gidiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, Ukrayna tarım ürünleri taşıyan gemilerin Afrika ve Güney Asya'nın ‘açlık... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T20:19+0300
2022-08-11T20:19+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
afrika
batı
ukrayna
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İvan Neçayev, Ukrayna'dan şu anda ağırlıklı olarak mısır ve ayçiçek yağı ihraç edildiğini, bunun Batı'nın küresel gıda güvenliğinin ‘tahıl anlaşmasına’ bağlı olduğuna dair açıklamalarına şüphe düşürdüğünü belirtti.Neçayev, “Maalesef şu ana kadar tek bir gemi bile açlık çeken Afrika veya Güney Asya ülkelerinin kıyılarına ulaşmadı. Ağırlıklı olarak batı limanlarına gidiyorlar” dedi.Rus diplomat, ihraç edilen ürünlerin buğday değil, çoğunlukla mısır ve ayçiçek yağı olduğunu ve bunun Batı'nın küresel gıda güvenliğinin ‘tahıl anlaşmasına’ bağlı olduğu yönündeki açıklamalarının samimiyetten uzak olduğunu gösterdiğini kaydetti.Lübnan'ın Trablus limanına tahıl taşıyan Razoni gemisine ilişkin duruma dikkat çeken Neçayev. “Göründüğü gibi, gemide Lübnanlıların ihtiyaç duyduğu buğday değil, mısır yemi vardı. Trablus'taki alıcılar mısırı reddettiler ve yük yeni alıcılar bekliyor” ifadelerini kullandı.
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rusya, tahıl, afrika, batı, ukrayna

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tahılı ‘açlık çeken’ Afrika yerine Batı'ya gidiyor

20:19 11.08.2022
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Fotoğraf bankasına girTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, Ukrayna tarım ürünleri taşıyan gemilerin Afrika ve Güney Asya'nın ‘açlık çeken’ ülkeleri yerine ağırlıklı olarak Batı limanlarına gittiğini söyledi.
İvan Neçayev, Ukrayna'dan şu anda ağırlıklı olarak mısır ve ayçiçek yağı ihraç edildiğini, bunun Batı'nın küresel gıda güvenliğinin ‘tahıl anlaşmasına’ bağlı olduğuna dair açıklamalarına şüphe düşürdüğünü belirtti.
Neçayev, “Maalesef şu ana kadar tek bir gemi bile açlık çeken Afrika veya Güney Asya ülkelerinin kıyılarına ulaşmadı. Ağırlıklı olarak batı limanlarına gidiyorlar” dedi.
Rus diplomat, ihraç edilen ürünlerin buğday değil, çoğunlukla mısır ve ayçiçek yağı olduğunu ve bunun Batı'nın küresel gıda güvenliğinin ‘tahıl anlaşmasına’ bağlı olduğu yönündeki açıklamalarının samimiyetten uzak olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Lübnan'ın Trablus limanına tahıl taşıyan Razoni gemisine ilişkin duruma dikkat çeken Neçayev. “Göründüğü gibi, gemide Lübnanlıların ihtiyaç duyduğu buğday değil, mısır yemi vardı. Trablus'taki alıcılar mısırı reddettiler ve yük yeni alıcılar bekliyor” ifadelerini kullandı.
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