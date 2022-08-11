https://tr.sputniknews.com/20220811/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-tahili-aclik-ceken-afrika-yerine--batiya-gidiyor-1059816466.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tahılı ‘açlık çeken’ Afrika yerine Batı'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna tahılı ‘açlık çeken’ Afrika yerine Batı'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, Ukrayna tarım ürünleri taşıyan gemilerin Afrika ve Güney Asya'nın ‘açlık... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T20:19+0300

2022-08-11T20:19+0300

2022-08-11T20:19+0300

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İvan Neçayev, Ukrayna'dan şu anda ağırlıklı olarak mısır ve ayçiçek yağı ihraç edildiğini, bunun Batı'nın küresel gıda güvenliğinin ‘tahıl anlaşmasına’ bağlı olduğuna dair açıklamalarına şüphe düşürdüğünü belirtti.Neçayev, “Maalesef şu ana kadar tek bir gemi bile açlık çeken Afrika veya Güney Asya ülkelerinin kıyılarına ulaşmadı. Ağırlıklı olarak batı limanlarına gidiyorlar” dedi.Rus diplomat, ihraç edilen ürünlerin buğday değil, çoğunlukla mısır ve ayçiçek yağı olduğunu ve bunun Batı'nın küresel gıda güvenliğinin ‘tahıl anlaşmasına’ bağlı olduğu yönündeki açıklamalarının samimiyetten uzak olduğunu gösterdiğini kaydetti.Lübnan'ın Trablus limanına tahıl taşıyan Razoni gemisine ilişkin duruma dikkat çeken Neçayev. “Göründüğü gibi, gemide Lübnanlıların ihtiyaç duyduğu buğday değil, mısır yemi vardı. Trablus'taki alıcılar mısırı reddettiler ve yük yeni alıcılar bekliyor” ifadelerini kullandı.

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rusya, tahıl, afrika, batı, ukrayna