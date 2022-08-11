https://tr.sputniknews.com/20220811/sakaryada-13-yasindaki-cocuk-denizde-boguldu-1059789143.html

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sakarya

karasu

deniz

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Karasu'da denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.Küçükboğaz mevkisinde ailesiyle denize gelen 13 yaşındaki İ.E., arkadaşlarıyla suyun kenarında oynadığı sırada dalgalara kapıldı.Aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren başka bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.E. ise gözden kayboldu.Cankurtaran ve dalgıç ekipleri suda ve dronla havadan arama çalışması yürüttü. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da İ.E'yi aradı.Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı, emniyet müdürü, sahil güvenlik ve jandarma komutanları da çalışmaları takip etti.İ.E'nin cansız bedeni, kıyıda arama yapan jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Küçük Karasu Mahallesi mevkisinde bulundu.

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sakarya, karasu, deniz