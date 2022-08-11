https://tr.sputniknews.com/20220811/saldiriya-ugrayan-iett-soforu-meslegi-birakmayi-dusunuyorum-1059822426.html

Saldırıya uğrayan İETT şoförü: Mesleği bırakmayı düşünüyorum

Saldırıya uğrayan İETT şoförü: Mesleği bırakmayı düşünüyorum

Beylikdüzü'nde 4 kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü, “Maalesef meslekten soğudum. Yakında mesleği bırakmayı düşünüyorum" dedi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T23:08+0300

2022-08-11T23:08+0300

2022-08-11T23:08+0300

türkiye

iett

otobüs

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İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte, 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan ve saldırıda kullandığı İETT otobüsünün camları kırılan Silivri-Avcılar arasında sefer yapan 303A hat sayılı otobüs şoförü Mehmet Karadeniz, yaşadıklarını anlattı.'Ben aracımı zorlayarak durdurmayı başardım'1 buçuk yıldır bu mesleği yapan ve başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söyleyen İETT otobüs şoförü Mehmet Karadeniz, “Birden önüme atladılar. Ben de aniden atladıkları için 2 kere selektör yaptım. Ben kendi güzergahımda giderken, beni arkadan takip etmeye başladılar. Selektör yapıp, kornaya basmaya başladılar. Ben altgeçitten geçtikten sonra arkadaşlara yol verdim. O sırada sürücünün yanında bulunan 2 arkadaşı cama çıkarak 'Sağa çek' diye bağırmaya başladı. Ben sarhoş olduklarını fark ettim. Ben atlatmaya çalışıp, kendi güzergahıma girmeye çalıştım. Beni takip etmeye devam ettiler. Arkamdan korna çalıp, 'Sağa çek' diyerek bağırmaya devam ettiler. Beni sollayıp, önüme atladılar. Birden el freni çekip, beni durdular. Ben aracımı zorlayarak durdurmayı başardım. Araçtan indikleri gibi 'Bana çarptın' diyerek araca vurmaya başladılar. Ben de İETT'nin acil çağrı butonunu kullanarak yardım istedim. Camı patlatıp, bana saldırmaya çalıştılar. Ben de kaçmak için otobüsün orta tarafına geçtim. O an çok korktum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım " dedi.'Biz bu konulara sessiz kaldığımız halde insanlar hala üzerimize geliyor'Yaşadığı olaydan etkilenen Karadeniz, mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyerek, “Allah kimseye göstermesin. Bu şekilde nereye kadar gidecek hiç bilmiyorum. Bu gidişle ben mesleği bırakmayı düşünüyorum. Biz bu konulara sessiz kaldığımız halde insanlar hala üzerimize geliyor. Maalesef bu olay beni meslekten soğuttu. Yakında mesleği bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Beylikdüzü'nde, dün saat 05.30 sıralarında, yaşanan olayda, Silivri-Avcılar arasında sefer yapan 303A hat sayılı otobüs şoförü Mehmet Karadeniz, Silivri istikametine giderken aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil, otobüsün önünü kesmişti. Otomobilden inen 4 kişi, otobüse yöneldi ve Mehmet Karadeniz'e aşağı inmesini söylemişti. Şoför camının yanına yaklaşan bir kişi, Mehmet Karadeniz'in başına vurmaya başlamış, bu sırada diğer 3 kişi ise otobüsün kapısına tekme ve yumruklarla saldırmıştı.Mehmet Karadeniz'in otobüsle, kendi kullandığı otomobili solladığını iddia eden şüpheli yanındaki arkadaşlarının da yardımıyla defalarca kez otobüs kapısının camını tekmelemişti. Camlar ve kapı kırılırken araya giren diğer sürücüler otomobil sürücüsünü uzaklaştırmıştı.Bu sırada otobüsün iç kısmına ilerleyen Karadeniz ise polisi arayarak yardım istemişti. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kayıtlarında Karadeniz'in polise 'Çabuk olun beni darp edecekler' dediği duyuluyor.

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iett, otobüs