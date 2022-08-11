https://tr.sputniknews.com/20220811/simpsons-yeni-sezonunda-gelecegi-nasil-tahmin-ettigini-aciklayacak-1059803255.html
Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak
Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak
Dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden biri olan Simpsons, aynı zamanda geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor. Simpsons'ın yapımcılarından... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T14:59+0300
2022-08-11T14:59+0300
2022-08-11T15:07+0300
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Şimdiye dek yayınlanan 33 sezon ile dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden Simpsons, sonunda geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak.Sosyal medyada en çok konuşulan kehanetler arasında, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na aday olması ve koronavirüs salgınının dünyaya musallat olması yer alıyor.Deadline'a verdiği röportajda Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi.Selman, "Simpsonların geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm olacak. Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.Simpsons ekibine yazar olarak 1997'de katılan Selman, daha sonra AL Jean ile birlikte 2020 yılında dizinin yapımcısı olmuştu. Selman, "Şimdiye kadar gördüğünüz en iyi 34. sezon olacak" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211017/simpsons-uzmani-araniyor-diziyi-bastan-sona-izleyip-kehanet-bulacaklara-7-bin-dolar-1049895232.html
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Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak
14:59 11.08.2022 (güncellendi: 15:07 11.08.2022) Abone ol
Dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden biri olan Simpsons, aynı zamanda geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor. Simpsons'ın yapımcılarından Matt Selman, yeni sezonda dizinin geleceği nasıl tahmin edebildiğini açığa çıkaracaklarını belirtti.
Şimdiye dek yayınlanan 33 sezon ile dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden Simpsons, sonunda geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak.
Sosyal medyada en çok konuşulan kehanetler arasında, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na aday olması ve koronavirüs salgınının dünyaya musallat olması yer alıyor.
Deadline'a verdiği röportajda
Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi.
Selman, "Simpsonların geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm olacak. Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.
Simpsons ekibine yazar olarak 1997'de katılan Selman, daha sonra AL Jean ile birlikte 2020 yılında dizinin yapımcısı olmuştu.
Selman, "Şimdiye kadar gördüğünüz en iyi 34. sezon olacak" diye ekledi.