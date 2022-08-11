Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220811/simpsons-yeni-sezonunda-gelecegi-nasil-tahmin-ettigini-aciklayacak-1059803255.html
Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak
Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak
Dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden biri olan Simpsons, aynı zamanda geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor. Simpsons'ın yapımcılarından... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T14:59+0300
2022-08-11T15:07+0300
yaşam
simpsons
the simpsons
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/04/1042966183_49:0:831:440_1920x0_80_0_0_931eaeb8f79f9b2b30e905e9f0ed107b.jpg
Şimdiye dek yayınlanan 33 sezon ile dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden Simpsons, sonunda geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak.Sosyal medyada en çok konuşulan kehanetler arasında, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na aday olması ve koronavirüs salgınının dünyaya musallat olması yer alıyor.Deadline'a verdiği röportajda Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi.Selman, "Simpsonların geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm olacak. Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.Simpsons ekibine yazar olarak 1997'de katılan Selman, daha sonra AL Jean ile birlikte 2020 yılında dizinin yapımcısı olmuştu. Selman, "Şimdiye kadar gördüğünüz en iyi 34. sezon olacak" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211017/simpsons-uzmani-araniyor-diziyi-bastan-sona-izleyip-kehanet-bulacaklara-7-bin-dolar-1049895232.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/04/1042966183_146:0:733:440_1920x0_80_0_0_9f3eeb50892b541b21ebd6ff9cbf0b4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
simpsons, the simpsons

Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak

14:59 11.08.2022 (güncellendi: 15:07 11.08.2022)
© DHA"The Simpsons"
The Simpsons - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden biri olan Simpsons, aynı zamanda geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor. Simpsons'ın yapımcılarından Matt Selman, yeni sezonda dizinin geleceği nasıl tahmin edebildiğini açığa çıkaracaklarını belirtti.
Şimdiye dek yayınlanan 33 sezon ile dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden Simpsons, sonunda geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak.
Sosyal medyada en çok konuşulan kehanetler arasında, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na aday olması ve koronavirüs salgınının dünyaya musallat olması yer alıyor.
Deadline'a verdiği röportajda Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi.
Selman, "Simpsonların geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm olacak. Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.
Simpsons ekibine yazar olarak 1997'de katılan Selman, daha sonra AL Jean ile birlikte 2020 yılında dizinin yapımcısı olmuştu.
Selman, "Şimdiye kadar gördüğünüz en iyi 34. sezon olacak" diye ekledi.
The Simpsons, Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
YAŞAM
'Simpsons uzmanı' aranıyor: Diziyi baştan sona izleyip 'kehanet' bulacaklara 7 bin dolar
17 Ekim 2021, 10:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала