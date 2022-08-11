https://tr.sputniknews.com/20220811/simpsons-yeni-sezonunda-gelecegi-nasil-tahmin-ettigini-aciklayacak-1059803255.html

Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak

Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak

Dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden biri olan Simpsons, aynı zamanda geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor. Simpsons'ın yapımcılarından... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T14:59+0300

2022-08-11T14:59+0300

2022-08-11T15:07+0300

yaşam

simpsons

the simpsons

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Şimdiye dek yayınlanan 33 sezon ile dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden Simpsons, sonunda geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak.Sosyal medyada en çok konuşulan kehanetler arasında, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na aday olması ve koronavirüs salgınının dünyaya musallat olması yer alıyor.Deadline'a verdiği röportajda Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi.Selman, "Simpsonların geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm olacak. Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.Simpsons ekibine yazar olarak 1997'de katılan Selman, daha sonra AL Jean ile birlikte 2020 yılında dizinin yapımcısı olmuştu. Selman, "Şimdiye kadar gördüğünüz en iyi 34. sezon olacak" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211017/simpsons-uzmani-araniyor-diziyi-bastan-sona-izleyip-kehanet-bulacaklara-7-bin-dolar-1049895232.html

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