https://tr.sputniknews.com/20220811/sputnik-v-asisi-rusya-tarihinin-en-cok-ihrac-edilen-ilaci-oldu-1059815139.html

Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu

Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koymak üzere geliştirilen çift bileşenli Sputnik V aşısının Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı olduğu bildirildi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T19:36+0300

2022-08-11T19:36+0300

2022-08-11T19:37+0300

koronavirüs

sputnik v

rusya

koronavirüs aşısı

ihraç

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, konuya ilişkin açıklamasında, “Tescil tarihinden bu yana geçen iki yıl içinde Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu ve hakkıyla dünyada koronavirüs enfeksiyonuyla mücadelede en etkili ve güvenli araçlardan biri olarak kendini kanıtladı” ifadelerini kullandı.Aşının güvenliğinin 50'den fazla klinik araştırmanın sonuçları ve Sputnik V'in Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde ulusal aşı programlarında kullanılmasından elde edilen verilerle doğrulandığını hatırlatan Dmitriyev, “İlacın seri üretimini sağlamak için RDIF, kendi imkanlarıyla tarihte ilk kez uluslararası bir üretim ortakları ağı oluşturdu, ayrıca Rus aşısının üretimi 18 ülkedeki 27 tesiste yerelleştirildi” vurgusunu yaptı.RDIF’in girişimiyle aşının tek bileşenlisi olan Sputnik Light'ın da geliştirildiğine dikkat çeken Dmitriyev, “Sputnik Light, diğer aşılar için evrensel bir güçlendirici olup, ‘omikron’ suşuna ve diğer mutasyonlara karşı daha yüksek koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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sputnik v, rusya, koronavirüs aşısı, ihraç