https://tr.sputniknews.com/20220811/sputnik-v-asisi-rusya-tarihinin-en-cok-ihrac-edilen-ilaci-oldu-1059815139.html
Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu
Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu
Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koymak üzere geliştirilen çift bileşenli Sputnik V aşısının Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı olduğu bildirildi. 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T19:36+0300
2022-08-11T19:36+0300
2022-08-11T19:37+0300
koronavirüs
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rusya
koronavirüs aşısı
ihraç
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, konuya ilişkin açıklamasında, “Tescil tarihinden bu yana geçen iki yıl içinde Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu ve hakkıyla dünyada koronavirüs enfeksiyonuyla mücadelede en etkili ve güvenli araçlardan biri olarak kendini kanıtladı” ifadelerini kullandı.Aşının güvenliğinin 50'den fazla klinik araştırmanın sonuçları ve Sputnik V'in Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde ulusal aşı programlarında kullanılmasından elde edilen verilerle doğrulandığını hatırlatan Dmitriyev, “İlacın seri üretimini sağlamak için RDIF, kendi imkanlarıyla tarihte ilk kez uluslararası bir üretim ortakları ağı oluşturdu, ayrıca Rus aşısının üretimi 18 ülkedeki 27 tesiste yerelleştirildi” vurgusunu yaptı.RDIF’in girişimiyle aşının tek bileşenlisi olan Sputnik Light'ın da geliştirildiğine dikkat çeken Dmitriyev, “Sputnik Light, diğer aşılar için evrensel bir güçlendirici olup, ‘omikron’ suşuna ve diğer mutasyonlara karşı daha yüksek koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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sputnik v, rusya, koronavirüs aşısı, ihraç
Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu
19:36 11.08.2022 (güncellendi: 19:37 11.08.2022) Abone ol
Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koymak üzere geliştirilen çift bileşenli Sputnik V aşısının Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı olduğu bildirildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, konuya ilişkin açıklamasında, “Tescil tarihinden bu yana geçen iki yıl içinde Sputnik V aşısı, Rusya tarihinin en çok ihraç edilen ilacı oldu ve hakkıyla dünyada koronavirüs enfeksiyonuyla mücadelede en etkili ve güvenli araçlardan biri olarak kendini kanıtladı” ifadelerini kullandı.
Aşının güvenliğinin 50'den fazla klinik araştırmanın sonuçları ve Sputnik V'in Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde ulusal aşı programlarında kullanılmasından elde edilen verilerle doğrulandığını hatırlatan Dmitriyev, “İlacın seri üretimini sağlamak için RDIF, kendi imkanlarıyla tarihte ilk kez uluslararası bir üretim ortakları ağı oluşturdu, ayrıca Rus aşısının üretimi 18 ülkedeki 27 tesiste yerelleştirildi” vurgusunu yaptı.
RDIF’in girişimiyle aşının tek bileşenlisi olan Sputnik Light'ın da geliştirildiğine dikkat çeken Dmitriyev, “Sputnik Light, diğer aşılar için evrensel bir güçlendirici olup, ‘omikron’ suşuna ve diğer mutasyonlara karşı daha yüksek koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.