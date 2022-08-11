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Yanardağ’dan İnce’nin 'CHP ve İYİ Parti'den kaç para alıyorsun' açıklamasına yanıt
Yanardağ’dan İnce’nin 'CHP ve İYİ Parti'den kaç para alıyorsun' açıklamasına yanıt
Gazeteci Merdan Yanardağ, kendisi için "CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Yanardağ... 11.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-11T01:21+0300
2022-08-11T01:21+0300
2022-08-11T01:30+0300
türkiye
muharrem ince
memleket partisi
merdan yanardağ
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisi hakkında, “Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı” diyen gazeteci Merdan Yanardağ’a yanıt verdi.'Yenilen bir adam bir miktar buruşur'Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İnce, kağıt ve bozuk parayı örnek olarak göstererek, “Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine gazeteci diyor. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur. Bu doğru” dedi."Bakın bu iki yüz lira. Buruşmamış hali. Bu 2018’den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira" diye devam eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Her ay aylık alıyorsun'İnce, videonun sonunda Yanardağ’a şu soruları yöneltti:Yanardağ'dan yanıtıBunun üzerine Yanardağ, İnce'nin videosunu alıntılayarak, şu yanıtı verdi:Ne olmuştu?İnce, Halk TV, Tele 1 ve KRT’nin CHP ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş aldığını iddia etmiş, “Miktarlarını bile söylerim" demişti.Yanardağ bu sözlerin ardından İnce’ye canlı yayında “Siz bizi ihbar etmeye çalışıyorsunuz. Bunu ispat edeceksiniz. Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı. Farkında değilsiniz. Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren, bağımsız yayıncılık yapan kurumlarına saldırmak size hiçbir şey kazandırmaz. Size niye yer vermiyoruz biliyor musunuz? Haber değeriniz yok artık. Sizin işiniz gücünüz, bu ülkenin solcularına saldırmak. Önce siz Yalova’da neden az oy aldınız bunu bir açıklayın” şeklinde yanıt vermişti.
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muharrem ince, memleket partisi, merdan yanardağ
Yanardağ’dan İnce’nin 'CHP ve İYİ Parti'den kaç para alıyorsun' açıklamasına yanıt
01:21 11.08.2022 (güncellendi: 01:30 11.08.2022) Abone ol
Gazeteci Merdan Yanardağ, kendisi için "CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Yanardağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Senin gibi gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisi hakkında, “Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı” diyen gazeteci Merdan Yanardağ’a yanıt verdi.
'Yenilen bir adam bir miktar buruşur'
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İnce, kağıt ve bozuk parayı örnek olarak göstererek, “Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine gazeteci diyor. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur. Bu doğru” dedi.
"Bakın bu iki yüz lira. Buruşmamış hali. Bu 2018’den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira" diye devam eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sokakta gene karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var. Yine 200 lira” ifadeleriyle; bozuk parayı ise, “Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim. Millet yine ütüler, düzeliriz."
'Her ay aylık alıyorsun'
İnce, videonun sonunda Yanardağ’a şu soruları yöneltti:
Sana bir soru. CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İYİ Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık. Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak.
Yanardağ'dan yanıtı
Bunun üzerine Yanardağ, İnce'nin videosunu alıntılayarak, şu yanıtı verdi:
Senin gibi gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya.. Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum.
Ne olmuştu?
İnce, Halk TV, Tele 1 ve KRT’nin CHP ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş aldığını iddia etmiş, “Miktarlarını bile söylerim" demişti.
Yanardağ bu sözlerin ardından İnce’ye canlı yayında “Siz bizi ihbar etmeye çalışıyorsunuz. Bunu ispat edeceksiniz. Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı. Farkında değilsiniz. Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren, bağımsız yayıncılık yapan kurumlarına saldırmak size hiçbir şey kazandırmaz. Size niye yer vermiyoruz biliyor musunuz? Haber değeriniz yok artık. Sizin işiniz gücünüz, bu ülkenin solcularına saldırmak. Önce siz Yalova’da neden az oy aldınız bunu bir açıklayın” şeklinde yanıt vermişti.