https://tr.sputniknews.com/20220811/yanardagdan-incenin-chp-ve-iyi-partiden-kac-para-aliyorsun-aciklamasina-yanit-1059784758.html

Yanardağ’dan İnce’nin 'CHP ve İYİ Parti'den kaç para alıyorsun' açıklamasına yanıt

Yanardağ’dan İnce’nin 'CHP ve İYİ Parti'den kaç para alıyorsun' açıklamasına yanıt

Gazeteci Merdan Yanardağ, kendisi için "CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yanıt verdi. Yanardağ... 11.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-11T01:21+0300

2022-08-11T01:21+0300

2022-08-11T01:30+0300

türkiye

muharrem ince

memleket partisi

merdan yanardağ

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisi hakkında, “Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı” diyen gazeteci Merdan Yanardağ’a yanıt verdi.'Yenilen bir adam bir miktar buruşur'Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İnce, kağıt ve bozuk parayı örnek olarak göstererek, “Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bu zat kendine gazeteci diyor. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki Muharrem İnce'yi bu sistem buruşturup attı. Yenilen bir adam bir miktar buruşur. Bu doğru” dedi."Bakın bu iki yüz lira. Buruşmamış hali. Bu 2018’den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildik. Değerine bakıyorum gene 200 lira" diye devam eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Her ay aylık alıyorsun'İnce, videonun sonunda Yanardağ’a şu soruları yöneltti:Yanardağ'dan yanıtıBunun üzerine Yanardağ, İnce'nin videosunu alıntılayarak, şu yanıtı verdi:Ne olmuştu?İnce, Halk TV, Tele 1 ve KRT’nin CHP ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş aldığını iddia etmiş, “Miktarlarını bile söylerim" demişti.Yanardağ bu sözlerin ardından İnce’ye canlı yayında “Siz bizi ihbar etmeye çalışıyorsunuz. Bunu ispat edeceksiniz. Siz tükenmiş, bitmiş bir siyasetçisiniz. Bu sistem sizi buruşuk bir peçete gibi kenara attı. Farkında değilsiniz. Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren, bağımsız yayıncılık yapan kurumlarına saldırmak size hiçbir şey kazandırmaz. Size niye yer vermiyoruz biliyor musunuz? Haber değeriniz yok artık. Sizin işiniz gücünüz, bu ülkenin solcularına saldırmak. Önce siz Yalova’da neden az oy aldınız bunu bir açıklayın” şeklinde yanıt vermişti.

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muharrem ince, memleket partisi, merdan yanardağ