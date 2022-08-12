Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü

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Protestoculardan 43 yaşındaki Silveira ise, “Buradayız çünkü hiçbir şey yapmamak daha riskli. Bolsonaro seçimden önce büyük bir antidemokratik öneride bulundu ve görünüşe göre ordu da onun tarafında. Onlara çoğunluk olduğumuzu ve demokrasi arayışımızın kazanacağını göstermek istiyoruz” diye konuştu.