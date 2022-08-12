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Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü
Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, ülkenin seçim sistemini eleştiren ve ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğinden endişe edilen Devlet... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, brezilya, protesto, jair bolsonaro

Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü

13:16 12.08.2022
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Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, ülkenin seçim sistemini eleştiren ve ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğinden endişe edilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı binlerce kişi sokaklara dökülerek demokrasi çağrısı yaptı.
© İHA / Fernando Bizerra

Brezilya’da ekim ayında yapılacak seçimler öncesi eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya destek artarken, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü.

Brezilya’da ekim ayında yapılacak seçimler öncesi eski Devlet Başkanı Lula da Silva&#x27;ya destek artarken, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / Fernando Bizerra

Brezilya’da ekim ayında yapılacak seçimler öncesi eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya destek artarken, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü.

© İHA / Fernando Bizerra

Ülkenin seçim sistemini eleştiren Bolsonaro'nun Ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğine yönelik endişe duyan sendikalar, öğrenci grupları, akademisyenler ve diğer kesimlerden binlerce kişi Sao Paulo’da gerçekleştirdikleri protestoda demokrasi çağrısı yaptı.

Ülkenin seçim sistemini eleştiren Bolsonaro&#x27;nun Ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğine yönelik endişe duyan sendikalar, öğrenci grupları, akademisyenler ve diğer kesimlerden binlerce kişi Sao Paulo’da gerçekleştirdikleri protestoda demokrasi çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / Fernando Bizerra

Ülkenin seçim sistemini eleştiren Bolsonaro'nun Ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğine yönelik endişe duyan sendikalar, öğrenci grupları, akademisyenler ve diğer kesimlerden binlerce kişi Sao Paulo’da gerçekleştirdikleri protestoda demokrasi çağrısı yaptı.

© İHA / Fernando Bizerra

Sao Paulo Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplanan grup da ülke demokrasisinin tehdit altında olduğunu belirterek ülkenin seçim sisteminin savunulduğu bir bildiriyi okudu. Fakülte binasının ana girişinin yanında bulunan temsili elektronik oylama makinesinde "Oylara saygı duyun” sloganı yer aldı.

Sao Paulo Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplanan grup da ülke demokrasisinin tehdit altında olduğunu belirterek ülkenin seçim sisteminin savunulduğu bir bildiriyi okudu. Fakülte binasının ana girişinin yanında bulunan temsili elektronik oylama makinesinde &quot;Oylara saygı duyun” sloganı yer aldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / Fernando Bizerra

Sao Paulo Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplanan grup da ülke demokrasisinin tehdit altında olduğunu belirterek ülkenin seçim sisteminin savunulduğu bir bildiriyi okudu. Fakülte binasının ana girişinin yanında bulunan temsili elektronik oylama makinesinde "Oylara saygı duyun” sloganı yer aldı.

© İHA / Fernando Bizerra

Eski Adalet Bakanı Jose Carlos Dias, "Bir darbe riski altındayız, bu nedenle sivil toplum demokrasiyi garanti altına almak için ayağa kalkmalı ve buna karşı savaşmalı" dedi.

Eski Adalet Bakanı Jose Carlos Dias, &quot;Bir darbe riski altındayız, bu nedenle sivil toplum demokrasiyi garanti altına almak için ayağa kalkmalı ve buna karşı savaşmalı&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / Fernando Bizerra

Eski Adalet Bakanı Jose Carlos Dias, "Bir darbe riski altındayız, bu nedenle sivil toplum demokrasiyi garanti altına almak için ayağa kalkmalı ve buna karşı savaşmalı" dedi.

© İHA / Fernando Bizerra

Protestoculardan 43 yaşındaki Silveira ise, “Buradayız çünkü hiçbir şey yapmamak daha riskli. Bolsonaro seçimden önce büyük bir antidemokratik öneride bulundu ve görünüşe göre ordu da onun tarafında. Onlara çoğunluk olduğumuzu ve demokrasi arayışımızın kazanacağını göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Protestoculardan 43 yaşındaki Silveira ise, “Buradayız çünkü hiçbir şey yapmamak daha riskli. Bolsonaro seçimden önce büyük bir antidemokratik öneride bulundu ve görünüşe göre ordu da onun tarafında. Onlara çoğunluk olduğumuzu ve demokrasi arayışımızın kazanacağını göstermek istiyoruz” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / Fernando Bizerra

Protestoculardan 43 yaşındaki Silveira ise, “Buradayız çünkü hiçbir şey yapmamak daha riskli. Bolsonaro seçimden önce büyük bir antidemokratik öneride bulundu ve görünüşe göre ordu da onun tarafında. Onlara çoğunluk olduğumuzu ve demokrasi arayışımızın kazanacağını göstermek istiyoruz” diye konuştu.

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