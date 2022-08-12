https://tr.sputniknews.com/20220812/alkolmetreyi-reddeden-surucu-boynumu-kes-uflemem-1059827955.html

Alkolmetreyi reddeden sürücü: Boynumu kes üflemem

Alkolmetreyi reddeden sürücü: Boynumu kes üflemem

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, imzalarım" diyerek, alkolmetreyi üflememek için... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T02:38+0300

2022-08-12T02:38+0300

2022-08-12T03:14+0300

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Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yücel Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde durdu. Sürücü aracından inip karayolu üzerinde aracına ait parçaları topladığı sırada, karayolunda seyir halinde olan Kadir E. yönetimindeki otomobil manevra yaptı. O sırada arkasından gelen Mehmet D. yönetimindeki otomobil, başka bir araca arkadan çarparak durabildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç. ise aracını bırakıp, kaza yerinden kaçtı. O sırada kaza yerinde bulunanlar kaçan sürücünün, 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdiler.Polis ekiplerince yakalanan sürücü Yücel Ç., aracın kendisine ait olduğunu fakat aracı kendisinin kullanmadığını, kaza yeri yakınındaki otelde konakladığını iddia etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın otelde konaklamadığını, görgü tanıkları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanlarına göre tespit ettiler. Üzerinde kimlik olmadığını iddia eden sürücüye, ekipler alkolmetre testi uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkolmetre ölçümünü reddetti. Yücel Ç., "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım" dedi. Alkollü araç kullanmaktan 2 bin TL cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Aracı ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp otoparka çekildi.

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trafik, alkol, trafik kazası, bursa, ankara, promil