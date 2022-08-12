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https://tr.sputniknews.com/20220812/antalyadaki-bir-bankada-rehine-krizi-banka-muduru-rehin-alindi-1059849291.html
Antalya'daki bir bankada rehine krizi: Banka müdürü rehin alındı
Antalya'daki bir bankada rehine krizi: Banka müdürü rehin alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T16:11+0300
2022-08-12T16:31+0300
türkiye
rehine
rehine krizi
antalya
türkiye
banka
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
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rehine, rehine krizi, antalya, türkiye, banka

Antalya'daki bir bankada rehine krizi: Banka müdürü rehin alındı

16:11 12.08.2022 (güncellendi: 16:31 12.08.2022)
© DHAAntalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© DHA
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.
Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
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