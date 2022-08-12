https://tr.sputniknews.com/20220812/boyabatta-saganak-yollar-gole-dondu-1059828729.html

Boyabat’ta sağanak: Yollar göle döndü

Boyabat’ta sağanak: Yollar göle döndü

Sinop’un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sinop

boyabat

yağış

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Akşam saatlerinde Boyabat’ta yaşanan yağış sonrası ilçede bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.Ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

türkiye

sinop

boyabat

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sinop, boyabat, yağış