https://tr.sputniknews.com/20220812/boyabatta-saganak-yollar-gole-dondu-1059828729.html
Boyabat’ta sağanak: Yollar göle döndü
Boyabat’ta sağanak: Yollar göle döndü
Sinop’un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T02:58+0300
2022-08-12T02:58+0300
2022-08-12T02:58+0300
türkiye
sinop
boyabat
yağış
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Akşam saatlerinde Boyabat’ta yaşanan yağış sonrası ilçede bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.Ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.
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sinop, boyabat, yağış
Boyabat’ta sağanak: Yollar göle döndü
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Sinop’un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde Boyabat’ta yaşanan yağış sonrası ilçede bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.
Ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.