https://tr.sputniknews.com/20220812/eski-almanya-basbakani-schroder-resmi-ayricaliklarini-kaldiran-meclise-dava-acti-1059841069.html

Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı

Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schöder, Rus enerji devleriyle olan bağlantıları nedeniyle emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T13:04+0300

2022-08-12T13:04+0300

2022-08-12T13:04+0300

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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in avukatı Michael Nagel, eski SPD'li başbakanın emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) dava açtıklarını söyledi.Kamu yayın kurumu NDR'ye demeç veren Nagel, mayıs ayında verilen, Schröder'in vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ofisini kapatma ve personelini görevden alma kararının 'hukukun üstünlüğüne aykırı' olduğunu vurguladı.Nagel, ayrıca Schröder'in sorumlu bütçe komitesi önünde bir duruşma talep ettiğini, ancak kendisine kendini ifade etme şansı verilmediğini kaydetti.Avukat, Schröder'in 'her şeyi medya aracılığıyla duyduğunu' da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/almanyada-eski-basbakan-schroderin-partisinden-ihrac-edilmesi-talepleri-reddedildi-1059665089.html

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gerhard schröder, almanya, rusya, spd