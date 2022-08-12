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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220812/eski-almanya-basbakani-schroder-resmi-ayricaliklarini-kaldiran-meclise-dava-acti-1059841069.html
Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı
Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schöder, Rus enerji devleriyle olan bağlantıları nedeniyle emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T13:04+0300
2022-08-12T13:04+0300
ukrayna krizi
gerhard schröder
almanya
rusya
spd
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in avukatı Michael Nagel, eski SPD'li başbakanın emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) dava açtıklarını söyledi.Kamu yayın kurumu NDR'ye demeç veren Nagel, mayıs ayında verilen, Schröder'in vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ofisini kapatma ve personelini görevden alma kararının 'hukukun üstünlüğüne aykırı' olduğunu vurguladı.Nagel, ayrıca Schröder'in sorumlu bütçe komitesi önünde bir duruşma talep ettiğini, ancak kendisine kendini ifade etme şansı verilmediğini kaydetti.Avukat, Schröder'in 'her şeyi medya aracılığıyla duyduğunu' da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/almanyada-eski-basbakan-schroderin-partisinden-ihrac-edilmesi-talepleri-reddedildi-1059665089.html
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gerhard schröder, almanya, rusya, spd

Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı

13:04 12.08.2022
© AAAlmanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder
Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AA
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schöder, Rus enerji devleriyle olan bağlantıları nedeniyle emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle Alman parlamentosuna dava açtı.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in avukatı Michael Nagel, eski SPD'li başbakanın emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) dava açtıklarını söyledi.
Kamu yayın kurumu NDR'ye demeç veren Nagel, mayıs ayında verilen, Schröder'in vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ofisini kapatma ve personelini görevden alma kararının 'hukukun üstünlüğüne aykırı' olduğunu vurguladı.
Nagel, ayrıca Schröder'in sorumlu bütçe komitesi önünde bir duruşma talep ettiğini, ancak kendisine kendini ifade etme şansı verilmediğini kaydetti.
Avukat, Schröder'in 'her şeyi medya aracılığıyla duyduğunu' da sözlerine ekledi.
Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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Almanya'da eski Başbakan Schröder'in partisinden ihraç edilmesi talepleri reddedildi
8 Ağustos, 19:27
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