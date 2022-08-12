https://tr.sputniknews.com/20220812/eski-almanya-basbakani-schroder-resmi-ayricaliklarini-kaldiran-meclise-dava-acti-1059841069.html
Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı
Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schöder, Rus enerji devleriyle olan bağlantıları nedeniyle emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T13:04+0300
2022-08-12T13:04+0300
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in avukatı Michael Nagel, eski SPD'li başbakanın emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) dava açtıklarını söyledi.Kamu yayın kurumu NDR'ye demeç veren Nagel, mayıs ayında verilen, Schröder'in vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ofisini kapatma ve personelini görevden alma kararının 'hukukun üstünlüğüne aykırı' olduğunu vurguladı.Nagel, ayrıca Schröder'in sorumlu bütçe komitesi önünde bir duruşma talep ettiğini, ancak kendisine kendini ifade etme şansı verilmediğini kaydetti.Avukat, Schröder'in 'her şeyi medya aracılığıyla duyduğunu' da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/almanyada-eski-basbakan-schroderin-partisinden-ihrac-edilmesi-talepleri-reddedildi-1059665089.html
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Eski Almanya Başbakanı Schröder, resmi ayrıcalıklarını kaldıran meclise dava açtı
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schöder, Rus enerji devleriyle olan bağlantıları nedeniyle emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle Alman parlamentosuna dava açtı.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in avukatı Michael Nagel, eski SPD'li başbakanın emeklilik sonrası bazı resmi ayrıcalıklarını kaldırması nedeniyle Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) dava açtıklarını söyledi.
Kamu yayın kurumu NDR'ye demeç veren Nagel, mayıs ayında verilen, Schröder'in vergi mükellefleri tarafından finanse edilen ofisini kapatma ve personelini görevden alma kararının 'hukukun üstünlüğüne aykırı' olduğunu vurguladı.
Nagel, ayrıca Schröder'in sorumlu bütçe komitesi önünde bir duruşma talep ettiğini, ancak kendisine kendini ifade etme şansı verilmediğini kaydetti.
Avukat, Schröder'in 'her şeyi medya aracılığıyla duyduğunu' da sözlerine ekledi.