https://tr.sputniknews.com/20220812/kirklarelide-hristiyanligin-erken-donemine-ait-incil-ve-tevrat-bulundu-1059872757.html
Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T23:00+0300
2022-08-12T23:00+0300
2022-08-12T23:00+0300
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tevrat
operasyon
hristiyan
tarihi eser
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesi Karamesutlu TEM Gişeleri'nde yapılan şok yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet muhafaza kabı ele geçirildi. Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/tarihi-eserlere-internetten-musteri-araniyor-altin-varakli-kuran-195-bin-lira-incil-1-milyon-lira-1051110748.html
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kırklareli, incil, tevrat, operasyon, hristiyan, tarihi eser
Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesi Karamesutlu TEM Gişeleri'nde yapılan şok yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet muhafaza kabı ele geçirildi.
Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.