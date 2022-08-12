https://tr.sputniknews.com/20220812/kirklarelide-hristiyanligin-erken-donemine-ait-incil-ve-tevrat-bulundu-1059872757.html

Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu

Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T23:00+0300

2022-08-12T23:00+0300

2022-08-12T23:00+0300

yaşam

kırklareli

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tevrat

operasyon

hristiyan

tarihi eser

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesi Karamesutlu TEM Gişeleri'nde yapılan şok yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet muhafaza kabı ele geçirildi. Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211124/tarihi-eserlere-internetten-musteri-araniyor-altin-varakli-kuran-195-bin-lira-incil-1-milyon-lira-1051110748.html

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kırklareli, incil, tevrat, operasyon, hristiyan, tarihi eser