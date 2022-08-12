https://tr.sputniknews.com/20220812/kuduste-kontrolden-cikan-otobus-yayalara-carpti-3-olu-6-yarali-1059829315.html
Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı
Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı
Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T03:19+0300
2022-08-12T03:19+0300
2022-08-12T03:19+0300
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kudüs
otobüs
ölü
kaza
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Kudüs’ün Romema Mahallesi’nde, kontrol çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada otobüsün altında kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarılırken, tedavi için hastaneye sevk edildi.Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada; hayatını kaybedenlerin 3 yaşında ve 7 yaşında iki kız çocuğu ve 30’lu yaşlarında bir kadın olduğu aktarıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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kudüs, otobüs, ölü, kaza
Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı
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Kudüs’te kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kudüs’ün Romema Mahallesi’nde, kontrol çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada otobüsün altında kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarılırken, tedavi için hastaneye sevk edildi.
Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada; hayatını kaybedenlerin 3 yaşında ve 7 yaşında iki kız çocuğu ve 30’lu yaşlarında bir kadın olduğu aktarıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.